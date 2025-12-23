Film İzler Gibi İzleyeceğiz: Stranger Things'in Final Sezonunun 2. Kısım Bölüm Süreleri Açıklandı
Netflix'in orijinal dizisi Stranger Things final sezonuyla yayında. İlk kısmı yayınlandığında Netflix'in çökmesine yol açan dizinin ikinci kısmının üç bölümü 26 Aralık'ta yayında olacak. Final bölümü ise 31 Aralık'ta yayınlanacak. Dizinin son dört bölümünün süreleri yayınlandı.
5. sezonun ilk kısmı 27 Kasım'da yayınlanan Stranger Things, hayranları sayesinde Netflix'in kısa süreli çökmesine neden olmuştu.
Stranger Things'in final sezonunun ikinci kısımda yayınlanacak bölüm süreleri belli oldu.
