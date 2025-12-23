onedio
Film İzler Gibi İzleyeceğiz: Stranger Things'in Final Sezonunun 2. Kısım Bölüm Süreleri Açıklandı

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2025 - 08:36

Netflix'in orijinal dizisi Stranger Things final sezonuyla yayında. İlk kısmı yayınlandığında Netflix'in çökmesine yol açan dizinin ikinci kısmının üç bölümü 26 Aralık'ta yayında olacak. Final bölümü ise 31 Aralık'ta yayınlanacak. Dizinin son dört bölümünün süreleri yayınlandı.

5. sezonun ilk kısmı 27 Kasım'da yayınlanan Stranger Things, hayranları sayesinde Netflix'in kısa süreli çökmesine neden olmuştu.

Final sezonuyla izleyici karşısına çıkan Stranger Things izlenme rekorları kırdı. İlk dört bölümü yayınlanan dizinin 26 Aralık'ta 3 bölümü daha yayınlanacak ve final bölümü ise 31 Aralık yılbaşı gecesi yayında olacak.

Stranger Things'in final sezonunun ikinci kısımda yayınlanacak bölüm süreleri belli oldu.

Merakla beklenen son dört bölümde adeta film izler gibi ekrana kilitleneceğiz. Stranger Things'in son bölümlerinin uzunluğu ise şöyle;

5. bölüm: 1 saat 8 dakika

6. bölüm: 1 saat 15 dakika

7. bölüm: 1 saat 6 dakika

8. bölüm: 2 saat 8 dakika

Merve Ersoy
