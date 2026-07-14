Sumud Filosu Davasında Flaş Gelişme: İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı
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İstanbul'da görülmekte olan Sumud Filosu davasında mahkeme heyeti, dünyada büyük yankı uyandıracak bir karara imza attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, aralarında soykırım ve insanlığa karşı suçların da bulunduğu ağır suçlamalar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
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Türkiye'de yargının gündemine oturan Sumud Filosu davasında son derece çarpıcı bir gelişme yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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