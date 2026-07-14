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Sumud Filosu Davasında Flaş Gelişme: İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Sumud Filosu Davasında Flaş Gelişme: İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 11:31
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İstanbul'da görülmekte olan Sumud Filosu davasında mahkeme heyeti, dünyada büyük yankı uyandıracak bir karara imza attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, aralarında soykırım ve insanlığa karşı suçların da bulunduğu ağır suçlamalar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

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Türkiye'de yargının gündemine oturan Sumud Filosu davasında son derece çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de yargının gündemine oturan Sumud Filosu davasında son derece çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama sürecinde, davanın en kilit isimlerinden biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili uluslararası çapta bir yakalama adımı atıldı. Mahkeme heyeti, aldığı son ara kararla birlikte Netanyahu hakkında kırmızı bülten düzenlenmesine karar verdi.

Uluslararası hukuku ve insan haklarını yakından ilgilendiren bu dava dosyasında, Netanyahu ve beraberindeki diğer sanıklar oldukça ağır ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Söz konusu yargılama kapsamında açılan kamu davasında sanıkların; başta insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmak olmak üzere çok sayıda eylemden sorumlu tutulduğu biliniyor.

Yöneltilen uzun suçlamalar listesinde sadece insanlık suçları değil; aynı zamanda mala kasten zarar verme, nitelikli yağmacılık yapma, insanları kasıtlı olarak yaralama ve eziyet çektirme gibi maddeler de yer alıyor. Bunun yanı sıra, ulaşım araçlarının hareketini engellemek, bu araçları zorla kaçırmak veya alıkoymak ile kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak gibi temel haklara karşı işlenen suçlar da davanın temel dayanaklarını oluşturuyor. Alınan bu son yakalama kararıyla birlikte, dosyanın uluslararası alandaki seyri de yeni ve kritik bir boyuta taşınmış oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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