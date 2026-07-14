Sumud Filosu Davasında Flaş Gelişme: İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama sürecinde, davanın en kilit isimlerinden biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili uluslararası çapta bir yakalama adımı atıldı. Mahkeme heyeti, aldığı son ara kararla birlikte Netanyahu hakkında kırmızı bülten düzenlenmesine karar verdi.

Uluslararası hukuku ve insan haklarını yakından ilgilendiren bu dava dosyasında, Netanyahu ve beraberindeki diğer sanıklar oldukça ağır ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Söz konusu yargılama kapsamında açılan kamu davasında sanıkların; başta insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmak olmak üzere çok sayıda eylemden sorumlu tutulduğu biliniyor.

Yöneltilen uzun suçlamalar listesinde sadece insanlık suçları değil; aynı zamanda mala kasten zarar verme, nitelikli yağmacılık yapma, insanları kasıtlı olarak yaralama ve eziyet çektirme gibi maddeler de yer alıyor. Bunun yanı sıra, ulaşım araçlarının hareketini engellemek, bu araçları zorla kaçırmak veya alıkoymak ile kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak gibi temel haklara karşı işlenen suçlar da davanın temel dayanaklarını oluşturuyor. Alınan bu son yakalama kararıyla birlikte, dosyanın uluslararası alandaki seyri de yeni ve kritik bir boyuta taşınmış oldu.