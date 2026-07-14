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İstanbul - İzmir Yolunda Çekildi: Haluk Levent’in Gözaltına Alınmadan Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul - İzmir Yolunda Çekildi: Haluk Levent’in Gözaltına Alınmadan Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 10:47
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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Haluk Levent'in İstanbul - İzmir yolundaki bir dinlenme tesisinden son görüntüleri geldi.

Haluk Levent'in İstanbul - İzmir yolundaki bir dinlenme tesisinden son görüntüleri geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. 

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 

Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler ortaya çıktı.

İşte Haluk Levent'in gözaltı öncesi son görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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