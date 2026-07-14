AHBAP Soruşturmasında İkinci Dalga: 17 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haluk Levent’in de gözaltına alındığı AHBAP soruşturmasında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma Türkiye'nin gündemine oturdu. Sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı soruşturmada bugün yeni bir karar alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın