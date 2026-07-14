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AHBAP Soruşturmasında İkinci Dalga: 17 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

AHBAP Soruşturmasında İkinci Dalga: 17 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 09:17 Son Güncelleme: 14.07.2026 - 09:34
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Haluk Levent’in de gözaltına alındığı AHBAP soruşturmasında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma Türkiye'nin gündemine oturdu. Sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı soruşturmada bugün yeni bir karar alındı.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma Türkiye'nin gündemine oturdu. Sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı soruşturmada bugün yeni bir karar alındı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.

Ahbap Derneği’ne yönelik 'Dernekler Kanunu’na muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla soruşturma başlatılmış, aralarında derneğin başkanı sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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