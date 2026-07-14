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Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent ve AHBAP Soruşturması Sonrası Açıklama: "Şüphesi Bile Korkunç"

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent ve AHBAP Soruşturması Sonrası Açıklama: "Şüphesi Bile Korkunç"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 09:55
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Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Oğuzhan Uğur, sürece dair detaylı bir değerlendirme yaptı. Deprem felaketi döneminde yardımseverleri devlet onaylı bir dernek olduğu için AHBAP'a yönlendirdiklerini belirten Oğuzhan Uğur, devam eden hukuki süreç hakkında net bir hüküm veremeyeceğini ancak ortaya atılan iddiaların bile geçmişteki o büyük dayanışmaya gölge düşürdüğü için kendilerinde büyük bir yıkım yarattığını dile getirdi.

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Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada hedef olan Oğuzhan Uğur da neden hedefe konduğunu Medyascope’dan Sorel Dağıstanlı’ya anlattı.

Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada hedef olan Oğuzhan Uğur da neden hedefe konduğunu Medyascope’dan Sorel Dağıstanlı’ya anlattı.

Uğur, deprem zamanı kendilerine ulaşan ve “Ahbab’a yardım yapmak istiyorum” diyenleri Ahbab’a yönlendirdiklerini, bazı kişilerin evlerini bile bağışladığını söyledi:

“Bu, özellikle benim ve Babala TV’nin artık antrenmanlı olduğumuz bir durum. Herhangi bir konuda adımız geçiyorsa ya da olayın kenarından köşesinden bile geçmişsek mutlaka bizi bir hedefe oturtuyorlar. Maalesef yıllardır alıştığımız, son derece sistematik bir durum bu. Hep aynı cümleler, hep aynı söylemler, hep aynı saldırılar. Ancak bu mesele henüz soruşturma aşamasında olduğu için Haluk Levent ya da AHBAP hakkında net bir yargıda bulunamam, hüküm veremem. Biz de herkes gibi süreci takip ediyoruz. Şüphesi bile korkunç. Çünkü bu kadar toplanan para, yapılan iş, verilen emek, dökülen alın teri ve gözyaşı böyle bir soruşturmayla lekelenebilir. Sürecin nasıl sonuçlanacağını biz de merak ediyoruz. Biz o dönem hem AFAD hem de AHBAP için videolar çektik. Bunlar yardım kuruluşları olduğu için videolarımızda IBAN numaralarını paylaştık, yürüttükleri faaliyetleri gösterdik. Ayrıca sahada çalışırken ikisinin de aktif olarak orada olduğunu bizzat gördük. Bu yüzden sonradan ortaya çıkan haberler bizim için de çok büyük bir yıkım oldu.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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