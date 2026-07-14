Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent ve AHBAP Soruşturması Sonrası Açıklama: "Şüphesi Bile Korkunç"
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Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Oğuzhan Uğur, sürece dair detaylı bir değerlendirme yaptı. Deprem felaketi döneminde yardımseverleri devlet onaylı bir dernek olduğu için AHBAP'a yönlendirdiklerini belirten Oğuzhan Uğur, devam eden hukuki süreç hakkında net bir hüküm veremeyeceğini ancak ortaya atılan iddiaların bile geçmişteki o büyük dayanışmaya gölge düşürdüğü için kendilerinde büyük bir yıkım yarattığını dile getirdi.
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Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada hedef olan Oğuzhan Uğur da neden hedefe konduğunu Medyascope’dan Sorel Dağıstanlı’ya anlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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