Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent ve AHBAP Soruşturması Sonrası Açıklama: "Şüphesi Bile Korkunç"

Uğur, deprem zamanı kendilerine ulaşan ve “Ahbab’a yardım yapmak istiyorum” diyenleri Ahbab’a yönlendirdiklerini, bazı kişilerin evlerini bile bağışladığını söyledi:

“Bu, özellikle benim ve Babala TV’nin artık antrenmanlı olduğumuz bir durum. Herhangi bir konuda adımız geçiyorsa ya da olayın kenarından köşesinden bile geçmişsek mutlaka bizi bir hedefe oturtuyorlar. Maalesef yıllardır alıştığımız, son derece sistematik bir durum bu. Hep aynı cümleler, hep aynı söylemler, hep aynı saldırılar. Ancak bu mesele henüz soruşturma aşamasında olduğu için Haluk Levent ya da AHBAP hakkında net bir yargıda bulunamam, hüküm veremem. Biz de herkes gibi süreci takip ediyoruz. Şüphesi bile korkunç. Çünkü bu kadar toplanan para, yapılan iş, verilen emek, dökülen alın teri ve gözyaşı böyle bir soruşturmayla lekelenebilir. Sürecin nasıl sonuçlanacağını biz de merak ediyoruz. Biz o dönem hem AFAD hem de AHBAP için videolar çektik. Bunlar yardım kuruluşları olduğu için videolarımızda IBAN numaralarını paylaştık, yürüttükleri faaliyetleri gösterdik. Ayrıca sahada çalışırken ikisinin de aktif olarak orada olduğunu bizzat gördük. Bu yüzden sonradan ortaya çıkan haberler bizim için de çok büyük bir yıkım oldu.”