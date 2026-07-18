Yıkık Dökük Binalarda Astronomik Rakamlar: Bir İçerik Üreticisi Suriye'deki Ev Fiyatlarını Paylaştı

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Geçtiğimiz yıllarda sona eren iç savaşın ardından pek çok Suriyeli ülkesine dönmüştü. İç savaştan geriye ise pek çok noktada harabe kalmıştı. Bir içerik üreticisi Suriye'deki yıkık dökük binalardaki ve altyapısı çökmüş mahallelerdeki konut piyasasını araştırdı.
Sokak aralarında arabayla ilerlerken görüntülenen evlerin fiyatlarının İstanbul'dan bile daha yüksek olduğu gerçeği ortaya çıktı. Yıkıntılar arasında düzgün bir konut bulmanın bedeli 100 bin dolardan başlarken, elektrik ve su gibi en temel altyapı hizmetlerinden yoksun, harabe durumdaki ikinci kat daireler için bile 50 bin dolar gibi astronomik rakamlar talep ediliyor.
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Bölgedeki emlakçılar ve yerel halk, 200 bin dolarınız dahi olsa düzgün, yaşanabilir bir ev bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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