Sevgili Yengeç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin ufuk açan alanını canlandırıyor. İş hayatında bugün rutinin dışına çıkıp daha geniş bir bakış açısı kazanmak sana iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi uzak bir hedefe ya da bir öğrenme sürecine dair farkındalık getiriyor. Balık Ay’ının su enerjisi kendi burcunla uyumlu olduğu için bugün kendini akışta ve huzurlu hissediyorsun. İçindeki keşif isteğine kulak verdiğinde, işine dair yeni bir ilham buluyorsun.

Maddi konularda uzakla ilgili sezgisel bir imkân gündeme gelebilir. Farklı bir yerden gelen bir teklif ya da bir eğitim fırsatı bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden ayrıntıları netleştirmeden karar vermemelisin. Umut verici ama belirsiz bir konuya temkinli yaklaşmalısın.

Aşk hayatında ruhsal bir keşif öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle hayata dair derin bir sohbet ya da birlikte yaşanan yeni bir deneyim aranızı ruhen yakınlaştırıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana yeni bir dünya gösteren, farklı bir bakış açısı sunan biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…