Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında dostluk ile romantizm arasındaki çizgi biraz bulanıklaşabilir. İlişkin varsa, partnerinle arkadaş ortamında geçirmek istediğiniz keyifli bir gün sizi birbirinize daha da yaklaştırabilir. Birlikte gülmek ve eğlenmek ilişkinizin üzerindeki ciddiyeti biraz hafifletebilir.

Bekarsan, uzun zamandır tanıdığın birine bugün farklı gözlerle bakmaya başlayabilirsin. Daha önce sadece arkadaş olarak gördüğün bu kişinin tavırlarında hoşuna giden ayrıntılar fark edebilirsin. Hemen bir anlam yükleme ama kalbinin de ne söylediğini duymazdan gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…