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Yengeç Burcu right-white
31 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 31 Temmuz Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay Boğa burcuna geçerken çevrendeki insanların desteğini daha fazla hissedebilirsin. İş hayatında tek başına uğraştığın bir konuda bir arkadaşın ya da güvendiğin biri sana güzel bir fikir verebilir. Hatta hiç hesapta olmayan bir tanışma işini kolaylaştırabilir. Her şeyi kendi başına çözmeye çalışma; bugün yardım istemek sana zaman kazandırabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla birlikte yapacağın bir iş ya da ortak bir fikir kazanca dönüşebilir. Yine de işin içine para girdiğinde en yakın arkadaşınla bile ayrıntıları baştan konuşmak iyi olur. Kimin ne yapacağı belli olursa sonradan tatsızlık çıkmaz.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızın da olduğu keyifli bir plan yapabilirsiniz. Biraz sosyalleşmek ikinize de iyi gelebilir.

Bekar bir Yengeç burcu isen, uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri bugün gözüne biraz farklı görünebilir. Aranızdaki samimiyetin altında başka bir şey olup olmadığını merak etmeye başlayabilirsin. Hemen isim koyma, biraz akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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