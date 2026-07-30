Sevgili Yengeç, bugün Ay Boğa burcuna geçerken çevrendeki insanların desteğini daha fazla hissedebilirsin. İş hayatında tek başına uğraştığın bir konuda bir arkadaşın ya da güvendiğin biri sana güzel bir fikir verebilir. Hatta hiç hesapta olmayan bir tanışma işini kolaylaştırabilir. Her şeyi kendi başına çözmeye çalışma; bugün yardım istemek sana zaman kazandırabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla birlikte yapacağın bir iş ya da ortak bir fikir kazanca dönüşebilir. Yine de işin içine para girdiğinde en yakın arkadaşınla bile ayrıntıları baştan konuşmak iyi olur. Kimin ne yapacağı belli olursa sonradan tatsızlık çıkmaz.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızın da olduğu keyifli bir plan yapabilirsiniz. Biraz sosyalleşmek ikinize de iyi gelebilir.

Bekar bir Yengeç burcu isen, uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri bugün gözüne biraz farklı görünebilir. Aranızdaki samimiyetin altında başka bir şey olup olmadığını merak etmeye başlayabilirsin. Hemen isim koyma, biraz akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…