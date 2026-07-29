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Yengeç Burcu right-white
30 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 30 Temmuz Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay Koç burcuna geçerken iş hayatında biraz daha görünür olmanın zamanı geliyor. Bir yöneticinin karşısına çıkman, yaptığın işi anlatman ya da hak ettiğini düşündüğün bir sorumluluğu istemen gerekebilir. Normalde geri planda kalmayı tercih ettiğin bir konuda bugün cesaretin artıyor. Güzel, kullan bunu! Yalnız Ay ile Plüton arasındaki gerilim nedeniyle üstlerinle gereksiz bir güç savaşına girme. Haklı olduğunu göstermek için sesini yükseltmene gerek yok.

Maddi konularda kariyerinden kaynaklanan güzel bir gelişme gündeme gelebilir. Yeni bir görev, daha iyi şartlara sahip bir pozisyon ya da kazancını artırabilecek bir sorumluluk konuşulabilir. Ancak yalnızca rakama bakma; senden karşılığında ne beklendiğini de mutlaka öğren.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün partnerinle geleceğiniz hakkında daha somut konuşabilirsin. Birlikte atacağınız sıradaki adımın ne olacağı konusunda aynı noktada olup olmadığınızı öğrenmek sana iyi gelebilir.

Bekar bir Yengeç burcu isen, bugün kendinden emin ve ne istediğini bilen biri ilgini çekebilir. İlk başta biraz fazla iddialı bulsan bile sohbet ilerledikçe fikrin değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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