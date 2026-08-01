Sevgili Yengeç, bugün gündüz enerjin kariyerine odaklıyken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle mesleki hırsın iyice belirginleşiyor. İş hayatında bugün görünürlüğün artıyor ve çevrenin gözü üzerinde olabilir. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir üstünle ya da bir yetkiliyle aranda örtük bir güç meselesi yaratabilir. Bugün otoritene sahip çıkarken karşındakiyle inatlaşmamalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte hak ettiğin takdiri görmediğin için oluşan bir kırgınlığı bugün iyileştirmen için fırsat sunuyor.

Maddi konularda kariyerine bağlı bir gelir konusu gündeme geliyor. Emeğinin karşılığı olan bir ödeme ya da bir zam bugün aklını meşgul edebilir. Venüs’ün Başak’taki gerçekçi enerjisi, talebini somut verilerle desteklemen için sana yol gösteriyor. Duygusal değil, kanıta dayalı bir dille konuştuğunda daha çok kazanıyorsun.

Aşk hayatında iş ile özel hayat arasındaki denge sınanıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, mesleki kaygılarını partnerine anlatman, aranıza giren mesafeyi kapatabilir. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişte kariyerin uğruna ihmal ettiğin bir ilişki bugün aklına gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…