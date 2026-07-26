Sevgili Yengeç, Güneş ve Jüpiter'in kazanç alanına yerleşmesiyle bu hafta gelir kapıların genişliyor, uzun süredir beklediğin bir para somutlaşabilir. Merkür'ün burcunda düzelmesi de maddi konularda sözünü geçirmeni kolaylaştırıyor. Yine de değerini yalnızca cüzdanınla ölçme, kendine biçtiğin kıymet paranın çok ötesinde bir şey, bu dengeyi gözetmen içini rahatlatacak.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…