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Yengeç Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ağustos Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Chiron arkadaşlık ve gelecek hayalleri alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta ait olma duygunu gündeme getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin çevresinde kendini bazen yabancı ya da dışarıda hissettiğin anlar olmuş olabilir; onun arkadaşları, ailesi ya da alışkanlıkları içinde kendine yer bulamadığını düşünmüş olabilirsin. Bugün ona bu hissini anlattığında, seni oraya nasıl dahil edebileceğini birlikte bulabilirsiniz.

Bekarsan, bir gruba ya da bir kişiye ait olma isteğin güçlü, ama bunu göstermekten çekiniyor olabilirsin. Kalabalıkta geri planda kalmak yerine bugün bir adım öne çıkmayı dene; ait olduğun yer, senin sessizce beklediğin değil, cesurca aradığın yerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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