Sevgili Yengeç, bugün Chiron arkadaşlık ve gelecek hayalleri alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu da aşkta ait olma duygunu gündeme getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin çevresinde kendini bazen yabancı ya da dışarıda hissettiğin anlar olmuş olabilir; onun arkadaşları, ailesi ya da alışkanlıkları içinde kendine yer bulamadığını düşünmüş olabilirsin. Bugün ona bu hissini anlattığında, seni oraya nasıl dahil edebileceğini birlikte bulabilirsiniz.

Bekarsan, bir gruba ya da bir kişiye ait olma isteğin güçlü, ama bunu göstermekten çekiniyor olabilirsin. Kalabalıkta geri planda kalmak yerine bugün bir adım öne çıkmayı dene; ait olduğun yer, senin sessizce beklediğin değil, cesurca aradığın yerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…