Sevgili Yengeç, bugün Chiron senin arkadaşlık ve gelecek hayalleri alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar bir topluluğa ait hissetmedin, kendini dışarıda bıraktın ya da bırakıldın. O eski anıyı hatırlarsan, kendine şefkatle yaklaş; o zamanki sen elinden geleni yaptı. İş hayatında bir ekip içinde sesini duyurmaktan çekiniyorsan, fikrinin de en az herkesinki kadar değerli olduğunu unutma.

Maddi konularda bir arkadaşlıktan kalan eski bir gücenme bugün zihnini meşgul edebilir. O parayı geri istemek ya da o konuyu tekrar açmak zorunda değilsin; bazen en büyük özgürlük, bırakmayı seçmektir. Kendine verdiğin bu izin, aslında bir kayıp değil, bir kazanç.

Aşk hayatında ait olma ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine “seninle kendimi güvende hissediyorum” demek, ikinizi de derinden yakınlaştıracak sıcak bir cümle olacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişte hissettiğin dışlanmışlığın bugün seni tanımlamadığını hatırla; sana gerçekten ait bir yer var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…