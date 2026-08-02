Sevgili Yengeç, 9 Ağustos’ta Merkür kazanç alanına geçiyor ve para konuşmalarını kolaylaştırıyor; bir zam talebi, bir ödeme planı ya da satmak istediğin bir eşya bu hafta gündeminde. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni bu konuşmaya sağlam bir zemin hazırlıyor, çünkü elinde somut veriler var. Ancak Son Dördün arkadaş çevrenle bir hesabı da masaya getiriyor, verdiğin borcu hatırlatmaktan çekinmemelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…