Sevgili Yengeç, 6 Ağustos’ta Venüs yuva alanına geçiyor ve aşkı dış dünyadan alıp evin içine taşıyor. İlişkin varsa, bu hafta ilişkinin sınavı şık bir restoranda değil, mutfakta veriliyor. Birlikte kurduğunuz düzen sana gerçekten iyi geliyor mu, aynı evde ya da aynı hayatta huzurlu musunuz, bunu net biçimde görüyorsun. Ailelerin tanışması, birlikte yaşama fikri ya da evi yeniden düzenleme gibi somut bir konu gündeminize girebilir. Bu konuları konuşmaktan çekinme, çünkü 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni tam da böyle kalıcı adımları destekliyor.

Bekarsan, kalabalık ortamlara gitmene gerek yok. Küçük bir ev davetinde, bir aile buluşmasında ya da uzun zamandır tanıdığın bir çevrede biri sana beklenmedik bir yakınlıkla bakabilir. Sana kendini evinde hissettiren biri bu hafta kalbini ısıtıyor; sen de bu sıcaklığı fazla sorgulamadan kabul etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…