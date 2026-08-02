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Yengeç Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 6 Ağustos’ta Venüs yuva alanına geçiyor ve aşkı dış dünyadan alıp evin içine taşıyor. İlişkin varsa, bu hafta ilişkinin sınavı şık bir restoranda değil, mutfakta veriliyor. Birlikte kurduğunuz düzen sana gerçekten iyi geliyor mu, aynı evde ya da aynı hayatta huzurlu musunuz, bunu net biçimde görüyorsun. Ailelerin tanışması, birlikte yaşama fikri ya da evi yeniden düzenleme gibi somut bir konu gündeminize girebilir. Bu konuları konuşmaktan çekinme, çünkü 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni tam da böyle kalıcı adımları destekliyor.

Bekarsan, kalabalık ortamlara gitmene gerek yok. Küçük bir ev davetinde, bir aile buluşmasında ya da uzun zamandır tanıdığın bir çevrede biri sana beklenmedik bir yakınlıkla bakabilir. Sana kendini evinde hissettiren biri bu hafta kalbini ısıtıyor; sen de bu sıcaklığı fazla sorgulamadan kabul etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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