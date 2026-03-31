Sevgili Yengeç, bu ay aşkın hayatının odak noktasında olacağını belirtmek istiyoruz. Venüs, bu ay romantik ama bir o kadar da aldatıcı bir geçiş yaparak Balık burcunda konumlanacak. Biraz daha detaya inersek, partnerinin sadakatini sorgulayacağı bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Bir mektubun veya mesajın gizli bir şekilde ortaya çıkmasıyla tetiklenebilir her şey! Bu durum, sırların açığa çıkmasına ve belki de bazı yüzleşmelerin yaşanmasına neden olabilir. İşte bu yüzleşmeler, aşkını sınayabilir ve kalbini kırabilir.

Tabii bekar bir Yengeç burcuysan, durum biraz daha farklı olabilir. İş yerinde tanışacağın otoriter bir kişiyle aranızda gizli ve heyecan verici bir yakınlaşma başlayabilir. Bu durum, kalp ritmini değiştirecek ve seni bir tutku fırtınasının içine sürükleyebilir. Bu tutkulu sohbetlere kendini bırakarak yasak aşkın getirdiği adrenaline odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…