Sevgili Yengeç, bugün seni bir hareket enerjisi sarıyor gibi görünüyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmak, senin gibi enerjik ve canlı bir burç için biraz zorlayıcı olabilir. Bu durum, bedenini adeta bir kıskaç içerisinde hissetmene neden olabilir.

Biraz açık havaya çıkmak, belki de bir parkta kısa bir yürüyüş yapmak, bu enerjini dengede tutmana yardımcı olabilir. Havanın tazeliği, doğanın yeşili ve hareketin verdiği dinamizm, seni daha iyi hissettirecek. Belki de bir ağacın altında bir kitap okumak ya da kuş seslerini dinlemek, senin için mükemmel bir terapi olabilir.

Hareket ettikçe, bedeninin nasıl rahatladığını, adeta bir çiçeğin Güneş'i görünce nasıl açıldığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…