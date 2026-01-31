Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında, sahiplenme ve güven ihtiyacı ön plana çıkıyor. Partnerinden belirgin bir tutum bekliyor, belki de ilişkinde yeni bir adım atmasını umuyorsun. Aslan burcundaki Dolunay'ın enerjisi, aşkı evliliğe dönüştürme çağrısı yapıyor. Ancak bu büyük adımı atmadan önce yanındaki kişinin doğru kişi olup olmadığından emin olman gerekiyor.

Tabii eğer bekarsan, bugün sana değerli olduğunu hissettiren biriyle güçlü bir bağ kurma fırsatı bulabilirsin. Üstelik bugün, küçük bir jest bile büyük bir etki yaratabilir... Belki de bir yabancıdan gelen bir çiçek, bir not ya da bir bakış, hayatını tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…