Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında yeni bir heyecanın kapını çalıyor. Kalbin, ilgiye, tutkuya ve karşılıklı beğeniye açık olacak ve bu durum, görülme ve arzulanma isteğini daha da arttıracak. Bu heyecanlı durum seni daha da çekici ve karşı konulmaz kılacak.

Ancak unutma ki eğer halihazırda bir ilişkin varsa ve partnerinden beklediğin ilgiyi alamıyorsan, bu durum seni uzaklaştırabilir. Bu da seni, belki de yasak olan yeni heyecanlara doğru sürükleyebilir. Bu yüzden dikkatli olmalısın ve adımlarını özenle atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…