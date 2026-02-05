Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün en büyülü ve gizemli gezegeni olan Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu, kariyer hayatında yeni kapıların aralanacağına, yeni fırsatların doğacağına işaret ediyor. Eğitimle ilgili konuların, yurt dışı bağlantıların ya da hayatı farklı bir perspektiften görmeye yönelik düşüncelerin, bugünlerde gündeminin üst sıralarında yer alabileceğini söyleyebiliriz.

Bir telefon görüşmesi ya da alışılagelmiş düzeninin dışına çıkan bir konuşma, heyecan dalgalarını bedeninde hissetmene neden olabilir. Bu da enerjini ve motivasyonunu artırabilir.

Tam da bu noktada, 'ruhuma iyi gelen iş' kavramının hayatında daha fazla önem kazanacağını belirtmeliyiz. Elbette maddi kaygılar tamamen geri planda kalmıyor, bunu kabul etmek gerekir. Ancak tek motivasyonunun maddi kazanç olmadığını da unutmamalısın. Her anlamda sana iyi gelecek bir iş, manevi anlamda seni güçlendirecek ve gelişimini destekleyecek bir çalışma düzeni, başarıyı da beraberinde getirecek! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…