Sevgili Yengeç, bugün iş hayatında seni biraz huzursuz edebilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsin. Kontrolün tamamen sende olmadığı, başkalarının kararlarının ve bu kararların sonuçlarının seni etkilediği durumlarla uğraşman gerekebilir. Bu durumlar, biraz zorlu ve sinir bozucu olabilir. Tam da böyle anlarda daha güçlü ve kararlı bir duruş sergilemelisin. Belki de bugün, kendini kanıtlama ve kontrolü ele geçirme fırsatı bulabilirsin. Bu süreçte, sınırlarını biraz genişletmeyi ya da en azından biraz daha esnek olmayı düşünebilirsin.

Günün ikinci yarısında ise geçmişte yaptığın bir işin karşılığını almanın zamanı olabilir. Bu bir övgü, bir geri dönüş ya da yeni bir teklif şeklinde olabilir. Bugün emeklerinin asla boşa gitmediğini, sadece zaman içinde şekil değiştirdiğini fark edeceksin. Maddi konulardaysa temkinli ama umutlu bir tablo çiziyor, günün enerjisi. Görünen o ki, emeklerinin karşılığını maddi olarak da alacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…