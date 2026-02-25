onedio
Survivor Sema Aydemir'in Başörtülü Paylaşımına Hikmet Tuğsuz'dan Gelen 'Nagihan' Cevabı Dikkatten Kaçmadı

Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2026 - 14:45

Survivor'a bu sezon katılmayan Sema Aydemir, Ramazan ayında Instagram hesabından başörtülü bir paylaşım yaptı. Sema'nın paylaşımına Hikmet'in Nagihan cevabı gözlerden kaçmadı.

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sema Aydemir, bu sezon yarışmaya katılmamıştı.

Survivor'la ilgili paylaşımları ve iddiaları bitmeyen Sema, Instagram hesabını aktif kullanıyor. Gündemden düşmeyen Sema, bu kez Ramazan ayında yaptığı başörtülü paylaşımla konuşuldu.

Sema'nın yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir de yorum yer aldı.

Eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz, Sema'nın fotoğrafı üzerinden Nagihan Karadere'ye göndermede bulundu. Hikmet, 'Nagihan inşallah şampiyon olur diye dua et de Türkiye kurtulsun artık' yazdı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
