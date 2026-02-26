onedio
Daha Önce Neden Almamışım Diyeceksiniz: Mutfakta Hazırlık Süresini Yarıya İndiren 15 Pratik Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.02.2026 - 10:22

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler ama 'keşke şunu yapmanın daha kolay bir yolu olsa' diyenler buraya! Bugün listemizde yemek hazırlama sürecini hızlandıran, düzeni sağlayan ve uygun fiyatıyla yüz güldüren en popüler ürünleri bir araya getirdik. Hazırsanız mutfakta devrim yaratacak o pratik yardımcıları birlikte inceleyelim!

Bu içerik 25.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Lezzetli yemeklerin sırrı temiz su: BRITA Marella XL filtreli sürahi ile tanışın!

Yemeklerinizin ve içeceklerinizin tadını değiştiren kireci ve kloru filtreleyen bu sürahi, 3,5 litrelik geniş hacmiyle mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. Filtre değişim göstergesi sayesinde suyunuz her zaman taze kalır.

Fiyatı indirimle 1.199 TL. 

BRITA Marella XL 3x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Sofrada şıklık ve pratiklik: Kiwi standlı otomatik değirmen seti!

Tek tuşla tuz ve karabiberinizi taze taze öğütmek istemez misiniz? Kiwi’nin bu şık ve standlı ikili seti, hem yemek yaparken hız kazandırıyor hem de sofranıza modern bir hava katıyor.

Fiyatı 649TL.

Kiwi Kspg-4850 2'li Standlı Tuz & Karabiber Değirmeni

Mutfakta çok yönlü bir yardımcı: Sinbo 4’ü 1 arada mutfak robotu!

Hamur yoğurmadan kıyma çekmeye, smoothie hazırlamaktan blender işlemlerine kadar her şeyi tek bir makinede toplayan Sinbo, 1200W gücüyle mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday.

Sinbo SMX-2772 1200W Çelik Hazneli Hamur Yoğurma ve Mutfak Şefi

Taze sıkılmış meyve suları için: Orret Home paslanmaz çelik narenciye sıkacağı!

Limon, portakal ya da mandalina... Dayanıklı çelik yapısıyla meyvenin tüm suyunu zahmetsizce çıkaran bu manuel pres, profesyonel kullanım kalitesini mutfağınıza getiriyor.

Orret Home 304 Paslanmaz Çelik El Tipi Narenciye Sıkacağı

Porsiyonlamak artık çok kolay: Orret Home 50 adet sızdırmaz saklama kabı!

Kemik suyu, sos veya pürelerinizi dondurucuda güvenle saklamanız için tasarlanan bu mini kaplar, sızdırmaz kapakları sayesinde mutfaktaki düzenin anahtarı oluyor.

50 adeti sadece 100 TL.

Orret Home 50 Adet 120 ml Sızdırmaz Saklama Kabı Seti

Dışarıda yemek yemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı: Jouis 2 katlı beslenme kutusu!

Çatal, kaşık ve bıçağı içinde olan 1200 ml’lik bu geniş beslenme kutusu, 6 bölmesi sayesinde yemeklerinizin birbirine karışmasını engelliyor. BPA içermeyen yapısıyla okulda veya iş yerinde en sağlıklı seçim!

Fırsat ürünlerinde sadece 148 TL. 

Jouis 2 Katlı 6 Bölmeli Çatal Bıçak Dahil Beslenme Kutusu

Buzdolabında tazelik devrimi: Orret Home 4’lü buzdolabı organizer seti!

Ayarlanabilir ve şeffaf yapısıyla gıdalarınızı taze tutan bu organizerler, buzdolabı içindeki karmaşayı bitirirken her şeyin elinizin altında olmasını sağlıyor.

Fiyatı indirimle sadece 412 TL. 

Orret Home 4 Adet Çok Amaçlı Buzdolabı Organizeri

Sağlıklı kızartmaların gizli kahramanı: Orret Home sprey yağdanlık!

Airfryer veya ızgara yaparken yağı püskürterek eşit şekilde dağıtan bu cam şişe, fazla yağ kullanımının önüne geçerek hem tasarruf sağlıyor hem de yemeklerinizi hafifletiyor.

Fiyatı 108 TL. 

Orret Home Sprey Yağdanlık Cam Şişe Yağ Püskürtücü

Pastacılıkta profesyonel dokunuş: Jouis çelik hamur kesici ve sıyırıcı!

Hamur porsiyonlamak, pasta yüzeyi düzeltmek veya tezgâhı temizlemek... Paslanmaz çelikten üretilen bu aparat, mutfakta hamur işleriyle uğraşanların eli ayağı olacak cinsten.

Jouis Çelik Hamur Kesici ve Pasta Sıyırma Aparatı

Kahve severlerin yeni favorisi: Busstier mandallı ölçü kaşığı!

Hem kahvenizi doğru ölçüde almanızı sağlayan hem de mandallı yapısıyla kahve paketini hava almayacak şekilde kapatan bu çok fonksiyonlu kaşık, pratikliğiyle göz dolduruyor.

118 TL. 

Busstier Mandallı Paslanmaz Çelik Kahve Ölçü Kaşığı

Fırın tepsilerine veda edin: A1 kendinden yağlı silikon pişirme matı!

Yanmaz ve yapışmaz özelliğiyle yağlı kağıt israfına son veren bu silikon mat, fırınlanan her şeyin tepsiden kolayca ayrılmasını sağlıyor. Profesyonel mutfakların sırrı şimdi evinizde!

Fiyatı 128 TL. 

A1 Fırınlanabilir Kendinden Yağlı Silikon Pişirme Matı

Şık sunumlar ve temiz içim: Busstier süzgeç uçlu metal pipet seti!

Bitki çaylarını veya kokteylleri süzgeçli ucu sayesinde tortusuz içmenizi sağlayan bu metal pipetler, tekrar kullanılabilir yapısıyla hem çevre dostu hem de çok estetik.

Fiyatı 79 TL. 

Busstier Süzgeç Uçlu Metal Pipet ve Temizleme Fırçası Seti

Tek dokunuşla suyunuz hazır: Vayomy şarjlı otomatik damacana pompası!

Manuel pompalarla uğraşmaya son! USB ile kolayca şarj olan ve tek tuşla su akıtan bu BPA içermeyen pompa, mutfakta konforu ve hijyeni bir arada sunuyor.

Fiyatı sadece 239 TL. 

Vayomy 4 W Şarjlı Otomatik Damacana Su Pompası

Mutfakta hata payına yer yok: Sinbo Inox dijital hassas mutfak tartısı!

Tariflerinizin tam tutması için 1 gram hassasiyetle ölçüm yapan Sinbo tartı, şık metal tasarımı ve 5 kg kapasitesiyle profesyonel tariflerin en güvenilir ortağı.

Sinbo SKS-4527 Inox Metal Dijital Hassas Mutfak Tartısı

Kusursuz pastaların mimarı: Orret Home ayarlanabilir kek ve pasta çemberi!

İstediğiniz ölçüye göre daraltıp genişletebileceğiniz bu paslanmaz çelik kalıp, her boyutta kek ve pasta hazırlamanıza olanak tanıyor. Mutfağınızda yer kaplamadan onlarca farklı kalıbın işini tek başına görüyor.

Fiyatı sadece 163 TL. 

Orret Home Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Kek ve Pasta Kalıbı

