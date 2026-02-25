onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
3 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 3 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.02.2026 - 09:01

3 Mart Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Torku %1 Yağlı Süt 1 Litre 39,75 TL

Torku %1 Yağlı Süt 1 Litre 39,75 TL

  • Bonfilet Dana Kuzu Kıyma 500 gr 289 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 97,50 TL

  • Aytaç Piliç Kangal Sucuk 450 gr 89 TL

  • Akşeker Soslu Dana Döner 300 gr 139 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr 87,50 TL

  • Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 99 TL

  • Lezita Piliç Pirzola 69,50 TL

  • Bonfes Piliç Döner 249 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 159 TL

  • Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 219 TL

  • Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 119 TL

  • Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 gr 139 TL

  • Otat Probiyotik 29,50 TL

  • Sek Acılı Ayran 285 ml 19,50 TL

  • Yörükoğlu Ayran 6x250 ml 99 TL

  • Torku Ayran 1 Litre 45 TL

  • İçim Mangolu Portakallı Kefir 1 Litre 89,50 TL

  • Sek Kakaolu Proteinli Süt 330 ml 49,50 TL

  • Dost İtalyan Karameli Aromalı Pastörize Süt 1 Litre 59,50 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 169 TL

  • Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 329 TL

  • Yörükoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 329 TL

  • Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 369 TL

  • Kiri Labne 3x150 gr 129 TL

  • Danone %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 26,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 Litre 439 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 Litre 439 TL

  • Sinangil Alpa Buğday Unu 10 kg 229 TL

  • Safya Mısır Yağı 5 Litre 379 TL

  • Efsane Baldo Pirinç 5 kg 369 TL

  • Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 110 TL

  • Saban Nohut 2,5 kg 139 TL

  • Torku Çatalhöyük Bulgur Çeşitleri 37,50 TL

  • Söke Ekmek Lavaş 360 gr 30 TL

  • Becel Margarin Paket Tereyağı Keyfi Kase Klasik 500 gr 95 TL

  • Tat Meksika Fasulyesi 820 gr 59,50 TL

  • Barilla Makarna Çeşitleri 500 gr 39,50 TL

  • Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 33,50 TL

  • Dr. Oetker Tavuk Göğsü Puding Seti 57,50 TL

  • Dr. Oetker Sakızlı Muhallebi Puding Seti 57,50 TL

  • Tamek Domates Salçası 1500 gr 129 TL

  • Lokman Üzüm Pekmezi Tahin Seti 165 TL

  • Lokman Çilek Reçeli 1 kg 99 TL

  • Güneybağ Pancar Turşusu 680 gr 34,50 TL

  • Aoç Süzme Çiçek Balı 480 gr 189 TL

  • İnci Yeşil Zeytin Çeşitleri 400 gr 89,50 TL

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 1 kg 259 TL

  • Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 gr 169 TL

  • Salina İyotlu Tuz 1500 gr 16,50 TL

  • Güzin Değirmenli Çeşni Çeşitleri 49 TL

  • Destan Baharat Çeşitleri 250 gr 69 TL

  • Calve Sarımsaklı Mayonez 245 gr 64,50 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 239 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 239 TL

  • Pepsi Lipton İçecek Çeşitleri 1 Litre 45 TL

  • Trabzon Tarım Fındık Parçacıklı Kakaolu Fındık Kreması 320 gr 159 TL

  • Çotonak Ballı Fındık Ezmesi 200 gr 239 TL

  • Siri Tahıllı İçecek Çeşitleri 39 TL

  • Pin Reyhanlı Aromalı İçecek 1 Litre 44,50 TL

  • Cafe Crown Karışım Kahve Cappuccino 20x25 gr 169 TL

  • Sırma Tuzlu Yeşil Erik Aromalı Maden Suyu 6x250 ml 79 TL

  • Eti Burçak Yer Fıstıklı Tahinli Kurabiye 75 gr 17,50 TL

  • Fix To Zero Kraker Çeşitleri 59 TL

  • Nestle Cinnamon Roll Beyaz Çikolata 60 gr 45 TL

  • Luppo Lup Lup Brownie Islak Kek 40 gr 9,75 TL

  • Ülker Magma Hindistan Cevizli Vişneli Kek 65 gr 9,75 TL

  • Ülker Yıldız Şekersiz Sakız Çeşitleri 22 TL

  • Ozmo Kornet Fındıklı Krema Dolgulu Drajeli Gofret 23 TL

  • Ülker Hanımeller Hindistan Cevizli Çikolatalı Kurabiye 276 gr 69 TL

  • Ülker Haylayf Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 3x84 gr 48 TL

  • Tadelle Fındıklı Bar Çikolata 3x30 gr 89 TL

  • Ülker Çizi Big Bang Taco Aromalı Kraker 50 gr 16,50 TL

  • Züber Nohut Cipsi 55 TL

  • Çerezza Mısır Çerezi 42,50 TL

  • Lays Patates Cipsi 44 TL

  • Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 300 gr 189 TL

  • Seyran Tuzlu Yer Fıstığı 160 gr 32,50 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın