Ödüllü Oyuncu Başrolün Kardeşi Oldu: Çirkin Dizisine Yeni Oyuncu
Star TV'de yayınlanması planlanan Çirkin dizisinin çekimleri yarın başlayacak. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaşacağı dizide hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Dizide Çağlar Ertuğrul'un kardeşini canlandıracak isim belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yarın sete çıkacak Çirkin dizisinde kadro neredeyse netleşti.
Burcu Alptekin’in yöneteceği dizide Kadir'in kardeşini Sema Gültekin canlandıracak.
