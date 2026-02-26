onedio
Ödüllü Oyuncu Başrolün Kardeşi Oldu: Çirkin Dizisine Yeni Oyuncu

Merve Ersoy
26.02.2026 - 10:31

Star TV'de yayınlanması planlanan Çirkin dizisinin çekimleri yarın başlayacak. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaşacağı dizide hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Dizide Çağlar Ertuğrul'un kardeşini canlandıracak isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yarın sete çıkacak Çirkin dizisinde kadro neredeyse netleşti.

Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un rol alacağı dizide geçtiğimiz gün Ertuğrul'un dizide canlandıracağı Kadir karakterinin annesi belli olmuştu. Nur Sürer'in ardından diziye bir oyuncu daha dahil oldu.

Burcu Alptekin’in yöneteceği dizide Kadir'in kardeşini Sema Gültekin canlandıracak.

Nehir karakterine hayat verecek oyuncu dizide Nur Sürer'in kızı rolünde olacak. Dizide rol alan diğer isimler ise şöyle; Çetin Tekindor (Ökkeş), Olgun Toker (Ferhat), Başak Gümülcinelioğlu (Lale), Gözde Kansu (Hande), Baran Bölükbaşı (Engin), Cahit Gök (Selim), Buse Badurlar (Seher), Eren Demirbaş (Adem), Eylül Ersöz (Yaren), Yusuf Nebioğlu (Sagıp), Berkay Şahinoğlu (İsmet), Özlem Kaya (Hediye), Ferhat Akgün (Ferhat’ın adamı), Öykü Su Sakarya (Aşçı Seda), Efe Poylu (Kulüp Ajanı), Emre Akarsu (Lale Şoför) ve Müfit Aytekin (Rıfat).

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
