6 Şubat Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
6 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

05.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Şubat Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür, sana bir mesaj gönderiyor! Balık burcundaki bu güçlü gezegen, bağışıklık sistemin üzerinde belirli bir etkiye sahip olabilir. Dalgalanmalar, hafif bir halsizlik ya da soğuk bir rüzgarın yüzünde bıraktığı o hafif üşüme hissi... Bunlar, göz ardı edilmemeli.

Belki de bugün kendini zorlama, bedeninin sinyallerini dinleme günüdür. Unutma ki dinlenmek verimliliğin düşmanı değil, tam aksine en büyük destekçisi olabilir. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku, belki bir film izle ya da sadece sessizliği dinle. Kendini zorlamanın ve sürekli hareket halinde olmanın gerekliliğini bir kenara bırak. Bugün, bedeninin ve ruhunun seni nereye götürmek istediğini dinlemek için mükemmel bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Tüm İçerikleri right-white
