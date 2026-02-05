onedio
6 Şubat Cuma Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
6 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Şubat Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gökyüzündeki hareketlilik bugün de devam ediyor. İletişim gezegeni Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu durum, zihinsel enerjini biraz daha fazla tüketecek gibi görünüyor. Kafandaki düşüncelerin yoğunluğu bedenine hızla yansıyabilir. Bu da uyku düzeninde küçük çaplı aksaklıklara neden olabilir.

Enerjindeki düşüşün farkına varman çok da zor olmayacak. Belki de biraz daha fazla kahve içme ihtiyacı hissedebilirsin. Ancak unutma ki bu durumun altında yatan sebep, bastırılmış düşüncelerin olabilir. Baş ağrısı, boyun tutulması gibi belirtiler bu durumun işaretçisi. 

Bu durumda sana önerimiz ise gün içinde kısa molalar vermek olacak. Sinir sisteminin toparlanması için biraz durmak en iyisi olacak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

