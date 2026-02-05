Sevgili Koç, gökyüzündeki hareketlilik bugün de devam ediyor. İletişim gezegeni Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu durum, zihinsel enerjini biraz daha fazla tüketecek gibi görünüyor. Kafandaki düşüncelerin yoğunluğu bedenine hızla yansıyabilir. Bu da uyku düzeninde küçük çaplı aksaklıklara neden olabilir.

Enerjindeki düşüşün farkına varman çok da zor olmayacak. Belki de biraz daha fazla kahve içme ihtiyacı hissedebilirsin. Ancak unutma ki bu durumun altında yatan sebep, bastırılmış düşüncelerin olabilir. Baş ağrısı, boyun tutulması gibi belirtiler bu durumun işaretçisi.

Bu durumda sana önerimiz ise gün içinde kısa molalar vermek olacak. Sinir sisteminin toparlanması için biraz durmak en iyisi olacak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…