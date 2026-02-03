onedio
4 Şubat Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
4 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Şubat Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz daha hareketli geçebilir. Çünkü bedeninin özgürlük arzusu bugün daha da yüksek sesle kendini duyuruyor. Kapalı ve sınırlı alanlarda uzun süre kalmak ise enerjini normalden daha çok tüketebilir.

Tam da bu noktada biraz hareket etmek, belki de sadece farklı bir ortama geçmek bile bu durumu hafifletebilir. Bugün spor salonuna gitmeye veya uzun bir koşuya çıkmaya gerek yok. Sadece çevrendeki alanı biraz değiştirmek bile bedenine hafiflik kazandırabilir.

Belki ofisindeki masandan kalkıp bir süreliğine farklı bir ortamda çalışmayı deneyebilirsin. Ya da evdeysen, belki de kitap okumak için kendine farklı bir köşe belirleyebilirsin. Biraz değişim iyi bir başlangıç olabilir, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

