Sevgili Aslan, bugün senin için biraz daha hareketli geçebilir. Çünkü bedeninin özgürlük arzusu bugün daha da yüksek sesle kendini duyuruyor. Kapalı ve sınırlı alanlarda uzun süre kalmak ise enerjini normalden daha çok tüketebilir.

Tam da bu noktada biraz hareket etmek, belki de sadece farklı bir ortama geçmek bile bu durumu hafifletebilir. Bugün spor salonuna gitmeye veya uzun bir koşuya çıkmaya gerek yok. Sadece çevrendeki alanı biraz değiştirmek bile bedenine hafiflik kazandırabilir.

Belki ofisindeki masandan kalkıp bir süreliğine farklı bir ortamda çalışmayı deneyebilirsin. Ya da evdeysen, belki de kitap okumak için kendine farklı bir köşe belirleyebilirsin. Biraz değişim iyi bir başlangıç olabilir, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…