Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte tüm dikkatini kendinden alıp 'biz' kavramına yönlendiriyorsun. Haftanın ilk gününde, ayna karşısında kendi yansımanından ziyade, karşındaki kişinin zihninde nasıl bir yer kapladığını merak etmeye başlıyorsun. İşte bu da seni iş birliklerine ve ortaklıklara yönlendiriyor. Yaratıcı fikirlerini paylaşacağın doğru kişi sana kârlı bir anlaşma getirebilir, her an!

Tam da bu noktada iş dünyasında, iş birlikleri ve sözleşmelerde modern anlamda 'kazan-kazan' ilkesini benimseyeceksin. Danışmanlık hizmeti verdiğin veya danışmanlık aldığın konularda, alışılagelmişin dışında kalan öneriler sana yeni fırsatlar da sunabilir. Rakiplerini alt etmek yerine, onları bir araya getirip ortak bir projede buluşturacak kadar zekice bir strateji geliştirebilirsin. Bakalım bugün, sana ne ufuklar açacak; neler kazanacaksın neler!

Peki ya aşk? Bugün partnerinin özgürlük alanına gösterdiğin saygı, aranızdaki çekimi güçlendirecek. Yani, partnerinle arkadaşça sohbet etmek, romantik bir akşam yemeğinden çok daha etkili olacak. Onu anlamak için vakit harcamalı, alan açmalı ve hislerini paylaşmalısın artık. Tabii eğer bekarsan, Pazartesi günü normalde tarzın olmayan ancak zekasıyla seni büyüleyen birinin çekimine kapılabilirsin bir anda... Dikkatli ol, kalbinin sınırlarını aşacak bu kişi her şeyi değiştirip ansızın sınırlarını aşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…