Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sosyal çevreni ve hayallerini yeniden şekillendirecek bir enerji yaratıyor. Kariyerinde hangi yoldaşlarla ilerlemek istediğini belirleme zamanı geldi. Belki bir ekip projesi, belki bir davet ya da belki de yeni bir bağlantı, senin için uzun vadeli bir fırsat kapısı aralayabilir. Hatta bugün kurduğun bu bağlantılar kesinlikle bir tesadüf değil, kaderin cilvesi diyebiliriz.

Şimdi iş hayatında da artık daha büyük resmi görmeye başlıyorsun. Sadece bugünün değil, önümüzdeki ayların planlarını yapmaya hazırsın artık. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir hedef, artık somut bir hale geliyor. Çünkü bugün Merkür'ün desteği ile cesaretini doğru yere, doğru hedefe yönlendiriyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, bir arkadaş grubunda ya da sosyal bir sohbette gelişen bir yakınlaşma dikkat çekiyor. Karşındaki kişinin sana gerçekten kulak vermesi, seni gerçekten görmesi kalbini hızlandırıyor. İlgi görmekten çok, anlaşılmak seni daha çok etkiliyor. Bugün aşk, egodan değil, kalpten besleniyor... Seni anlayan, seni gören biriyle kurduğun bağ, gerçek aşka; bu ilişki ise sıcak bir yuvaya dönüşüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…