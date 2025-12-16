onedio
Kocasıyla ABD'den Türkiye'ye Tatile Gelen Sosyetik İsim Süreyya Yalçın'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Kocasıyla ABD'den Türkiye'ye Tatile Gelen Sosyetik İsim Süreyya Yalçın'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.12.2025 - 08:57

İstanbul geceleri bazen tek bir isimle yeniden hareketlenebiliyor. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Süreyya Yalçın, ABD’den tatil için geldiği İstanbul’da eşi Ozan Baran’la bir davette görüntülenince sosyal medya yine ikiye bölündü. 2. sayfa'dan Okan Mermer'in kadrajına yakalanan isim hem yüzündeki değişim ve estetik yorumları hem de altın tonlarındaki iddialı tarzı, “yıllar sonra ilk kez bu kadar net gördük” diyenlerin radarına girdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Süreyya Yalçın, Türkiye'de sosyete ve magazin dünyasının en bilinen isimlerinden biri.

Süreyya Yalçın, Türkiye’de sosyete ve magazin dünyasının en bilinen isimlerinden biri.

Yıllar boyunca hem “ikoncan” döneminin simge figürlerinden olmasıyla hem de lüks yaşam tarzı, yurtdışı hayatı ve dikkat çeken değişimiyle gündemde kalan Süreyya Yalçın, son dönemde ise özellikle fiziği ve “son hali” üzerinden sosyal medyada yeniden konuşuluyor. 

Özel hayatı da popülerliğinin önemli bir parçası. Yalçın’ın geçmişte iki evliliği magazin gündemine sık sık konu olmuştu: 2005’te Kerem Dürüst’le, 2008’de ise Önder Bekensir’le evlenen isim son evliliğini 2016'da yapmıştı. 

2016’da iş insanı Ozan Baran’la evliliğiyle birlikte ise daha “yerleşik” bir düzen kuran ve uzun süredir eşiyle birlikte göz önünde olmadan, daha seçici bir şekilde davetlerde görülen isim son olarak ABD'den Türkiye'ye dönmüştü.

15 Aralık gecesi tatil için ABD’den İstanbul’a gelen Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile Snob Magazin’in yeni yıl davetine katıldı.

İkili 2.sayfa'dan Okan Mermer'in kameralarına yakalandı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
Magazin Editörü

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
