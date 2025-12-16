Kocasıyla ABD'den Türkiye'ye Tatile Gelen Sosyetik İsim Süreyya Yalçın'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Yıllar boyunca hem “ikoncan” döneminin simge figürlerinden olmasıyla hem de lüks yaşam tarzı, yurtdışı hayatı ve dikkat çeken değişimiyle gündemde kalan Süreyya Yalçın, son dönemde ise özellikle fiziği ve “son hali” üzerinden sosyal medyada yeniden konuşuluyor.

Özel hayatı da popülerliğinin önemli bir parçası. Yalçın’ın geçmişte iki evliliği magazin gündemine sık sık konu olmuştu: 2005’te Kerem Dürüst’le, 2008’de ise Önder Bekensir’le evlenen isim son evliliğini 2016'da yapmıştı.

2016’da iş insanı Ozan Baran’la evliliğiyle birlikte ise daha “yerleşik” bir düzen kuran ve uzun süredir eşiyle birlikte göz önünde olmadan, daha seçici bir şekilde davetlerde görülen isim son olarak ABD'den Türkiye'ye dönmüştü.