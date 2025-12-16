Kocasıyla ABD'den Türkiye'ye Tatile Gelen Sosyetik İsim Süreyya Yalçın'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı
İstanbul geceleri bazen tek bir isimle yeniden hareketlenebiliyor. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Süreyya Yalçın, ABD’den tatil için geldiği İstanbul’da eşi Ozan Baran’la bir davette görüntülenince sosyal medya yine ikiye bölündü. 2. sayfa'dan Okan Mermer'in kadrajına yakalanan isim hem yüzündeki değişim ve estetik yorumları hem de altın tonlarındaki iddialı tarzı, “yıllar sonra ilk kez bu kadar net gördük” diyenlerin radarına girdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Süreyya Yalçın, Türkiye’de sosyete ve magazin dünyasının en bilinen isimlerinden biri.
15 Aralık gecesi tatil için ABD’den İstanbul’a gelen Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile Snob Magazin’in yeni yıl davetine katıldı.
İkili 2.sayfa'dan Okan Mermer'in kameralarına yakalandı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
