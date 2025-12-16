The Housemaid Filmiyle Geri Dönen Sydney Sweeney'nin Kırmızı Halı Görünümü Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Hollywood’un son yıllardaki en hızlı yükselen isimlerinden Sydney Sweeney, hem oynadığı işlerle hem de özel hayatına dair başlıklarla magazinin radarından hiç çıkmıyor. HBO’nun Euphoria dizisindeki Cassie rolüyle geniş kitlelere ulaşan, ardından The White Lotus’taki performansıyla dikkat çeken isim son olarak sinema tarafında da romantik komedi Anyone But You gibi işlerle adını iyice büyütmüştü.
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
Sydney Sweeney yeni bir projeyle güçlü bir dönüş yapıyor. Ünlü oyuncu, Los Angeles’ta düzenlenen ve 15 Aralık 2025’te Hollywood’daki TCL Chinese Theatre’da gerçekleşen The Housemaid galasında boy gösterdi.
