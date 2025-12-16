The Housemaid Filmiyle Geri Dönen Sydney Sweeney'nin Kırmızı Halı Görünümü Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Freida McFadden’ın çok satan romanından uyarlanan filmde Sweeney’ye Amanda Seyfried ve Brandon Sklenar eşlik ediyor. Gecede asıl dikkat çeken detay ise Sweeney’nin görünümüydü. Beyaz, derin V yakalı elbisesiyle objektiflere yansıyan oyuncu, klasik Hollywood estetiğini hatırlatan duruşu ve makyajıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı Sweeney’yi Marilyn Monroe’ya benzetti.

Aşk hayatı tarafı ise ayrı bir merak konusu olan Sweeney’nin uzun süre birlikte olduğu ve 2022’de nişanlandığı Jonathan Davino ile 2025’te yollarını ayırdığı, güvenilir magazin kaynaklarında yer aldı. Ayrılığın ardından ise ünlü müzik menajeri Scooter Braun ile adı anılmaya başladı; ikilinin birlikte görüldüğüne dair haberler ve “ilişki” iddiaları da dönem dönem gündeme taşınmıştı.