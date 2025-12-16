onedio
The Housemaid Filmiyle Geri Dönen Sydney Sweeney'nin Kırmızı Halı Görünümü Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.12.2025 - 11:56

Hollywood’un son yıllardaki en hızlı yükselen isimlerinden Sydney Sweeney, hem oynadığı işlerle hem de özel hayatına dair başlıklarla magazinin radarından hiç çıkmıyor. HBO’nun Euphoria dizisindeki Cassie rolüyle geniş kitlelere ulaşan, ardından The White Lotus’taki performansıyla dikkat çeken isim son olarak sinema tarafında da romantik komedi Anyone But You gibi işlerle adını iyice büyütmüştü.

Sydney Sweeney geçtiğimiz gün, Los Angeles’ta Lionsgate yapımı “The Housemaid” filminin galasına katıldı. Oyuncunun kırmızı halı tarzı Marilyn Monroe'yu andırdı.

Gelin önce o anlara birlikte bakalım:

Sydney Sweeney yeni bir projeyle güçlü bir dönüş yapıyor. Ünlü oyuncu, Los Angeles’ta düzenlenen ve 15 Aralık 2025’te Hollywood’daki TCL Chinese Theatre’da gerçekleşen The Housemaid galasında boy gösterdi.

Sydney Sweeney yeni bir projeyle güçlü bir dönüş yapıyor. Ünlü oyuncu, Los Angeles’ta düzenlenen ve 15 Aralık 2025’te Hollywood’daki TCL Chinese Theatre’da gerçekleşen The Housemaid galasında boy gösterdi.

Freida McFadden’ın çok satan romanından uyarlanan filmde Sweeney’ye Amanda Seyfried ve Brandon Sklenar eşlik ediyor. Gecede asıl dikkat çeken detay ise Sweeney’nin görünümüydü. Beyaz, derin V yakalı elbisesiyle objektiflere yansıyan oyuncu, klasik Hollywood estetiğini hatırlatan duruşu ve makyajıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı Sweeney’yi Marilyn Monroe’ya benzetti.

Aşk hayatı tarafı ise ayrı bir merak konusu olan Sweeney’nin uzun süre birlikte olduğu ve 2022’de nişanlandığı Jonathan Davino ile 2025’te yollarını ayırdığı, güvenilir magazin kaynaklarında yer aldı. Ayrılığın ardından ise ünlü müzik menajeri Scooter Braun ile adı anılmaya başladı; ikilinin birlikte görüldüğüne dair haberler ve “ilişki” iddiaları da dönem dönem gündeme taşınmıştı.

twitter.com
twitter.com

