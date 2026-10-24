Yoğun Bakımda Tedavi Gören Nev Hakkında Endişelendiren Paylaşım!
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Nev'in sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçının ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı. Menajerinin kan bağışı çağrısının ardından bu kez Onur Akay bir paylaşım yaptı. Ortak dostları olan bir doktordan bilgi aldığını söyleyen Akay, Nev'in durumuna ilişkin ağır ifadeler kullandı. Sanatçının sevenlerinden de dua istedi.
Kaynak: Onur Akay
“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanıdığımız Nev, kendine has yorumuyla yıllardır dinlediğimiz isimlerden.
Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Nev'in ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı.
Onur Akay ise son paylaşımında, Nev hakkında aldığı haberin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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