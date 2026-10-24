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Yoğun Bakımda Tedavi Gören Nev Hakkında Endişelendiren Paylaşım!

Yoğun Bakımda Tedavi Gören Nev Hakkında Endişelendiren Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 12:16
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Nev'in sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçının ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı. Menajerinin kan bağışı çağrısının ardından bu kez Onur Akay bir paylaşım yaptı. Ortak dostları olan bir doktordan bilgi aldığını söyleyen Akay, Nev'in durumuna ilişkin ağır ifadeler kullandı. Sanatçının sevenlerinden de dua istedi.

Kaynak: Onur Akay

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“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanıdığımız Nev, kendine has yorumuyla yıllardır dinlediğimiz isimlerden.

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanıdığımız Nev, kendine has yorumuyla yıllardır dinlediğimiz isimlerden.

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, pop-rock ve alaturka müziği bir araya getirdiği tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendi şarkılarının yanı sıra klasik eserlere getirdiği yorumlarla da sevilen Nev, özellikle Bir Nev-i Alaturka projesiyle müziğinin farklı bir yönünü dinleyicilerle buluşturdu.

Sanatçı, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Nev'in ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı.

Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Nev'in ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı.

Eylül ayında hastaneye kaldırılan sanatçı, bir süre solunum cihazına bağlı kalmış, ardından cihazdan ayrılmıştı. Ancak menajeri İlker Ercan, Nev'in yeniden entübe edildiğini ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı bulunduğunu belirten Ercan, 0 Rh pozitif kan grubundaki bağışçıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye çağırdı.

Onur Akay ise son paylaşımında, Nev hakkında aldığı haberin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

Onur Akay ise son paylaşımında, Nev hakkında aldığı haberin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

Ortak dostları olan bir doktordan bilgi aldığını belirten Akay, paylaşımına şu sözlerle başladı:

“Sesinin ve şarkılarının tadına doyum olmayan sevgili Nev, ortak dostumuz olan doktorundan aldığım haber maalesef yüreğimi dağladı. Geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini öğrendim. Bu satırları gözyaşları içinde yazıyorum. Dualarım seninle ve Allah'tan ümit kesilmez.”

Mesajının devamında Nev'le aralarında geçmişte yaşanan bir telefon konuşması meselesine de değinen Akay, Bülent Ersoy taklidiyle yapılan aramayı kendisinin gerçekleştirmediğini anlattı. Ardından yeniden sanatçıya destek çağrısında bulundu:

“Sevgili dostlar, bugün Nev için hep birlikte dua edelim. Onun sesine, şarkılarına, dostluğuna duyduğumuz sevgiyi dualarımızla gösterelim.”

O paylaşım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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