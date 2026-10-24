Yoğun Bakımda Tedavi Gören Nev Hakkında Endişelendiren Paylaşım!

Ortak dostları olan bir doktordan bilgi aldığını belirten Akay, paylaşımına şu sözlerle başladı:

“Sesinin ve şarkılarının tadına doyum olmayan sevgili Nev, ortak dostumuz olan doktorundan aldığım haber maalesef yüreğimi dağladı. Geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini öğrendim. Bu satırları gözyaşları içinde yazıyorum. Dualarım seninle ve Allah'tan ümit kesilmez.”

Mesajının devamında Nev'le aralarında geçmişte yaşanan bir telefon konuşması meselesine de değinen Akay, Bülent Ersoy taklidiyle yapılan aramayı kendisinin gerçekleştirmediğini anlattı. Ardından yeniden sanatçıya destek çağrısında bulundu: