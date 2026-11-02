Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri: Zirvedeki Saray 19 Milyon Kişiyi Ağırladı

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi denince akla ilk Louvre gelir. Ama 2025'in rakamları bambaşka bir tablo çiziyor: Listenin ilk üç sırası da Çin'e ait.

Themed Entertainment Association (TEA) 27 Ekim'de, 2025 yılının ziyaretçi sayılarını içeren raporunu yayımladı. Rapora göre dünyanın en çok ziyaret edilen 20 müzesi toplam 161,4 milyon ziyaretçi ağırladı, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 arttı.

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