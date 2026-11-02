Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri: Zirvedeki Saray 19 Milyon Kişiyi Ağırladı
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi denince akla ilk Louvre gelir. Ama 2025'in rakamları bambaşka bir tablo çiziyor: Listenin ilk üç sırası da Çin'e ait.
Themed Entertainment Association (TEA) 27 Ekim'de, 2025 yılının ziyaretçi sayılarını içeren raporunu yayımladı. Rapora göre dünyanın en çok ziyaret edilen 20 müzesi toplam 161,4 milyon ziyaretçi ağırladı, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 arttı.
1. Saray Müzesi (Yasak Şehir), Pekin: 19 Milyon
2. Yazlık Saray, Pekin: 17,4 Milyon
3. İmparator Qin Shi Huang'ın Mozolesi, Xi'an: 11 Milyon
4. Louvre Müzesi, Paris: 9 Milyon
5. Versay Sarayı, Fransa: 8,4 Milyon
Topkapı Sarayı Avrupa'da İlk 10'da
Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 20 Müzesi
1. Saray Müzesi (Yasak Şehir), Pekin, Çin: 19.000.000
2. Yazlık Saray, Pekin, Çin: 17.381.000
3. İmparator Qin Shi Huang'ın Mozolesi Müzesi, Xi'an, Çin: 10.970.000
4. Louvre Müzesi, Paris, Fransa: 9.046.000
5. Versay Sarayı, Fransa: 8.400.000
6. Shenzhen Nanshan Bölge Müzesi, Shenzhen, Çin: 7.455.000
7. Doğa Tarihi Müzesi, Londra, İngiltere: 7.117.000
8. Vatikan Müzeleri, Vatikan: 6.934.000
9. Afyon Savaşları Müzesi, Dongguan, Çin: 6.929.000
10. Çin Ulusal Müzesi, Pekin, Çin: 6.900.000
11. Gyeongbokgung Sarayı, Seul, Güney Kore: 6.887.000
12. Kore Ulusal Müzesi, Seul, Güney Kore: 6.507.000
13. British Museum, Londra, İngiltere: 6.440.000
14. Prens Kung Konağı Müzesi, Pekin, Çin: 6.120.000
15. Sanxingdui Müzesi, Guanghan, Çin: 6.080.000
16. Chengdu Wuhou Tapınağı Müzesi, Chengdu, Çin: 6.030.000
17. Metropolitan Sanat Müzesi, New York, ABD: 5.984.000
18. Nanjing Müzesi, Nanjing, Çin: 5.860.000
19. Shenyang Saray Müzesi, Shenyang, Çin: 5.852.000
20. Çin Bilim ve Teknoloji Müzesi, Pekin, Çin: 5.530.000
Rakamlar 2025 yılının ziyaretçi sayılarını gösteriyor. TEA, 2026 rakamlarını her yıl olduğu gibi bir sonraki sonbaharda açıklayacak.
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