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Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri: Zirvedeki Saray 19 Milyon Kişiyi Ağırladı

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri: Zirvedeki Saray 19 Milyon Kişiyi Ağırladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 20:01
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Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi denince akla ilk Louvre gelir. Ama 2025'in rakamları bambaşka bir tablo çiziyor: Listenin ilk üç sırası da Çin'e ait.

Themed Entertainment Association (TEA) 27 Ekim'de, 2025 yılının ziyaretçi sayılarını içeren raporunu yayımladı. Rapora göre dünyanın en çok ziyaret edilen 20 müzesi toplam 161,4 milyon ziyaretçi ağırladı, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 arttı.

Kaynak

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1. Saray Müzesi (Yasak Şehir), Pekin: 19 Milyon

1. Saray Müzesi (Yasak Şehir), Pekin: 19 Milyon

Zirvede, Yasak Şehir olarak da bilinen Pekin'deki Saray Müzesi var. Müze 2025'te 19 milyon ziyaretçi ağırladı.

TEA bu başarıyı büyük bir yerli ziyaretçi kitlesine ve Çin'deki 7.188 kayıtlı müzenin yüzde 91'inin ücretsiz olmasına bağlıyor. İlk 20'nin 12'si Çin'den.

2. Yazlık Saray, Pekin: 17,4 Milyon

2. Yazlık Saray, Pekin: 17,4 Milyon

İkinci sırada yine Pekin'den Yazlık Saray var. Göl kenarındaki köşkleri ve bahçeleriyle bilinen saray, 2025'te yaklaşık 17,4 milyon kişiyi ağırladı.

3. İmparator Qin Shi Huang'ın Mozolesi, Xi'an: 11 Milyon

3. İmparator Qin Shi Huang'ın Mozolesi, Xi'an: 11 Milyon

Üçüncü sırada, ünlü Terracotta Ordusu'na ev sahipliği yapan Xi'an'daki İmparator Qin Shi Huang'ın Mozolesi Müzesi yer alıyor. Müzeyi geçen yıl yaklaşık 11 milyon kişi gezdi.

4. Louvre Müzesi, Paris: 9 Milyon

4. Louvre Müzesi, Paris: 9 Milyon

Louvre, 9 milyonu aşan ziyaretçisiyle dördüncü sırada. TEA'ya göre Louvre, Çin dışındaki en çok ziyaret edilen müze olmayı sürdürdü.

Listede Avrupa'dan beş müze var. Louvre'u Versay Sarayı, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi, Vatikan Müzeleri ve British Museum izliyor.

5. Versay Sarayı, Fransa: 8,4 Milyon

5. Versay Sarayı, Fransa: 8,4 Milyon

Beşinci sırada 8,4 milyon ziyaretçiyle yine Fransa'dan Versay Sarayı var. Böylece Çin dışında ilk beşe iki müze sokabilen tek ülke Fransa oldu.

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Topkapı Sarayı Avrupa'da İlk 10'da

Topkapı Sarayı Avrupa'da İlk 10'da

Türkiye'den bir isim dünya ilk 20'sine giremedi. Ancak raporun Avrupa listesinde Topkapı Sarayı 8. sırada yer alıyor.

Topkapı; Tate Modern, Pompeii ve Prado gibi ünlü müzelerin önünde. Avrupa listesinin ilk sıralarını Louvre, Versay, Doğa Tarihi Müzesi, Vatikan Müzeleri ve British Museum paylaşıyor.

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 20 Müzesi

1. Saray Müzesi (Yasak Şehir), Pekin, Çin: 19.000.000

2. Yazlık Saray, Pekin, Çin: 17.381.000

3. İmparator Qin Shi Huang'ın Mozolesi Müzesi, Xi'an, Çin: 10.970.000

4. Louvre Müzesi, Paris, Fransa: 9.046.000

5. Versay Sarayı, Fransa: 8.400.000

6. Shenzhen Nanshan Bölge Müzesi, Shenzhen, Çin: 7.455.000

7. Doğa Tarihi Müzesi, Londra, İngiltere: 7.117.000

8. Vatikan Müzeleri, Vatikan: 6.934.000

9. Afyon Savaşları Müzesi, Dongguan, Çin: 6.929.000

10. Çin Ulusal Müzesi, Pekin, Çin: 6.900.000

11. Gyeongbokgung Sarayı, Seul, Güney Kore: 6.887.000

12. Kore Ulusal Müzesi, Seul, Güney Kore: 6.507.000

13. British Museum, Londra, İngiltere: 6.440.000

14. Prens Kung Konağı Müzesi, Pekin, Çin: 6.120.000

15. Sanxingdui Müzesi, Guanghan, Çin: 6.080.000

16. Chengdu Wuhou Tapınağı Müzesi, Chengdu, Çin: 6.030.000

17. Metropolitan Sanat Müzesi, New York, ABD: 5.984.000

18. Nanjing Müzesi, Nanjing, Çin: 5.860.000

19. Shenyang Saray Müzesi, Shenyang, Çin: 5.852.000

20. Çin Bilim ve Teknoloji Müzesi, Pekin, Çin: 5.530.000

Rakamlar 2025 yılının ziyaretçi sayılarını gösteriyor. TEA, 2026 rakamlarını her yıl olduğu gibi bir sonraki sonbaharda açıklayacak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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