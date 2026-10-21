Güney Kore Ulusal Müzesi Müdürü Kendi Eserinin Yanlış Tanıtılması Nedeniyle İstifa Kararı Aldı
Güney Kore Ulusal Müzesi Müdürü Yu Hong-jun, müzenin Temmuz ayında açılan sofra kültürü sergisinde yanlış bilgiyle sergilenen bir hat eseri nedeniyle görevden ayrılacağını duyurdu. Eser, bağımsızlık aktivisti Park Won-geun'un yazısı olarak tanıtılmıştı; sonradan Japon işbirlikçisi bir ismin eli çıktı. Tartışmayı büyüten ise eserin müdürün kendi koleksiyonundan gelmesi ve bunun uzun süre açıklanmamasıydı. Yu, 19 Ekim'deki Meclis denetiminde iki kez eğilerek özür dilemiş, istifa çağrılarına o gün yanıt vermemişti. 21 Ekim'de yayımladığı açıklamada ise kamuoyunun müzeye duyduğu güvenin ve çalışanların emeğinin kendi kişisel hatası yüzünden bir anda yıkıldığını söyledi. Yu, Temmuz 2025'ten beri bu görevdeydi.
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