Güney Kore Ulusal Müzesi Müdürü Kendi Eserinin Yanlış Tanıtılması Nedeniyle İstifa Kararı Aldı

Sergideki hat eseri, 'bir kase pirinç bile ulusun lütfudur' anlamına gelen bir söz taşıyor. Müze eseri bağımsızlık aktivisti Park Won-geun'un yazısı olarak tanıttı. Yapılan uzman doğrulaması ise eserin aslında Japon işbirlikçisi Park Jung-yang'a ait olduğunu ortaya koydu; sonuç 7 Eylül'de açıklandı ve eser sergiden kaldırıldı.

Eser, Yu'nun kendi koleksiyonundandı. Müdür, onu 2019'da bir çevrimiçi müzayedede yaklaşık 37 dolara denk gelen 50 bin wona satın aldığını söyledi. Hat sanatı uzmanı olduğu için eserin özgünlüğüne güvendiğini, bu yüzden bağımsız bir ekspertiz yaptırmadığını anlattı. Eseri sergiye de kendisi önermişti.