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Güney Kore Ulusal Müzesi Müdürü Kendi Eserinin Yanlış Tanıtılması Nedeniyle İstifa Kararı Aldı

Güney Kore Ulusal Müzesi Müdürü Kendi Eserinin Yanlış Tanıtılması Nedeniyle İstifa Kararı Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 11:21
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Güney Kore Ulusal Müzesi Müdürü Yu Hong-jun, müzenin Temmuz ayında açılan sofra kültürü sergisinde yanlış bilgiyle sergilenen bir hat eseri nedeniyle görevden ayrılacağını duyurdu. Eser, bağımsızlık aktivisti Park Won-geun'un yazısı olarak tanıtılmıştı; sonradan Japon işbirlikçisi bir ismin eli çıktı. Tartışmayı büyüten ise eserin müdürün kendi koleksiyonundan gelmesi ve bunun uzun süre açıklanmamasıydı. Yu, 19 Ekim'deki Meclis denetiminde iki kez eğilerek özür dilemiş, istifa çağrılarına o gün yanıt vermemişti. 21 Ekim'de yayımladığı açıklamada ise kamuoyunun müzeye duyduğu güvenin ve çalışanların emeğinin kendi kişisel hatası yüzünden bir anda yıkıldığını söyledi. Yu, Temmuz 2025'ten beri bu görevdeydi.

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Müdürün 2019'da 50 Bin Won'a Aldığı Hat Eseri Başka Birinin Yazısı Çıktı

Müdürün 2019'da 50 Bin Won'a Aldığı Hat Eseri Başka Birinin Yazısı Çıktı

Sergideki hat eseri, 'bir kase pirinç bile ulusun lütfudur' anlamına gelen bir söz taşıyor. Müze eseri bağımsızlık aktivisti Park Won-geun'un yazısı olarak tanıttı. Yapılan uzman doğrulaması ise eserin aslında Japon işbirlikçisi Park Jung-yang'a ait olduğunu ortaya koydu; sonuç 7 Eylül'de açıklandı ve eser sergiden kaldırıldı.

Eser, Yu'nun kendi koleksiyonundandı. Müdür, onu 2019'da bir çevrimiçi müzayedede yaklaşık 37 dolara denk gelen 50 bin wona satın aldığını söyledi. Hat sanatı uzmanı olduğu için eserin özgünlüğüne güvendiğini, bu yüzden bağımsız bir ekspertiz yaptırmadığını anlattı. Eseri sergiye de kendisi önermişti.

Müze Dört Kez Özür Diledi Ama Eserin Müdüre Ait Olduğunu Söylemedi

Müze Dört Kez Özür Diledi Ama Eserin Müdüre Ait Olduğunu Söylemedi

Müze ve Yu, süreç boyunca dört kez özür diledi; ancak bu açıklamaların hiçbirinde eserin müdürün kişisel koleksiyonundan geldiği belirtilmedi. Durum, Ekim'deki Meclis denetiminden önce milletvekillerinin sorularıyla ortaya çıktı. Yu, bunu önce övünüyormuş gibi görünmekten çekindiği, sonra da utandığı için paylaşmadığını söyledi. 19 Ekim'deki denetimde müdür iki kez eğilerek özür diledi.

21 Ekim'deki açıklamasında Yu, halktan, bağımsızlık aktivistlerinin ailelerinden ve müze çalışanlarından özür diledi. Eleştirilerin tamamının kendi sorumluluğunda olduğunu belirterek, müzenin itibarını yeniden kurmak için görevden ayrılmanın doğru olduğu sonucuna vardığını söyledi. İstifasının kabul edilip edilmediğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Daha Önce de Namdaemun Yangını Sonrası Görevinden Çekilmişti

Daha Önce de Namdaemun Yangını Sonrası Görevinden Çekilmişti

Sanat tarihçisi Yu Hong-jun, Kore'de en çok kültür mirası gezi yazılarıyla tanınıyor. Yeongnam ve Myongji üniversitelerinde profesörlük yaptı. 2004'te Kültür Mirası İdaresi başkanı oldu ve 2008'de Seul'deki tarihi Namdaemun Kapısı'nı yok eden yangının ardından bu görevden istifa etti.

Ulusal Müze'nin başına Temmuz 2025'te geçen Yu, yaklaşık 15 ay görev yaptı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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