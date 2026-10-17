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Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Hayatını Kaybetti

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 10:21
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Fatoş Seğmen'den acı haber geldi. 2004 Türkiye İkinci Güzeli olarak tanınan manken, sunucu ve oyuncu, kızı Alya Erdoğan'ı kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından kızına veda eden Seğmen, annelik duygusunun hayatındaki yerini anlattı. “Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim” diyen Seğmen, cenaze bilgilerini içeren vefat ilanını da paylaştı. Alya Erdoğan, İzmir Narlıdere'de son yolculuğuna uğurlanacak.

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Fatoş Seğmen, güzellik yarışmalarının ardından modellik ve televizyon kariyeriyle tanındı.

Fatoş Seğmen, güzellik yarışmalarının ardından modellik ve televizyon kariyeriyle tanındı.

31 Mayıs 1982'de İzmir'de doğan Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine modellikle başlayan Seğmen, 2004 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci seçildi. Aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti.

Podyumların ardından televizyon dünyasında da çalışmalar yapan Seğmen, sunuculuğun yanı sıra oyunculukla da izleyici karşısına çıktı. “Ah Polis Olsam”, “Kuş Dili”, “Gemilerde Talim Var” ve “Yalancı Romantik” gibi dizilerde rol aldı; Sinan Çetin'in yönettiği “Kağıt” filminde de yer aldı.

44 yaşındaki Seğmen, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı acı bir paylaşımla gündeme geldi.

Kızı Alya'yı kaybeden Fatoş Seğmen, acısını “Canım kızım” diye başladığı mesajıyla paylaştı.

Kızı Alya'yı kaybeden Fatoş Seğmen, acısını “Canım kızım” diye başladığı mesajıyla paylaştı.

Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşadığı kaybın acısını dile getiren Seğmen, kızına şu sözlerle veda etti:

“Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim 🙏🙏🙏❤️”

Seğmen, paylaşımında kızının vefat ilanına da yer verdi. İlanda, merhum Bülent Erdoğan ve Fatoş Erdoğan'ın kızları Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazenin, Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda defnedileceği duyuruldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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