Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Hayatını Kaybetti
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Fatoş Seğmen'den acı haber geldi. 2004 Türkiye İkinci Güzeli olarak tanınan manken, sunucu ve oyuncu, kızı Alya Erdoğan'ı kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından kızına veda eden Seğmen, annelik duygusunun hayatındaki yerini anlattı. “Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim” diyen Seğmen, cenaze bilgilerini içeren vefat ilanını da paylaştı. Alya Erdoğan, İzmir Narlıdere'de son yolculuğuna uğurlanacak.
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Fatoş Seğmen, güzellik yarışmalarının ardından modellik ve televizyon kariyeriyle tanındı.
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Kızı Alya'yı kaybeden Fatoş Seğmen, acısını “Canım kızım” diye başladığı mesajıyla paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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