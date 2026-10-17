Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Hayatını Kaybetti

31 Mayıs 1982'de İzmir'de doğan Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine modellikle başlayan Seğmen, 2004 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci seçildi. Aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti.

Podyumların ardından televizyon dünyasında da çalışmalar yapan Seğmen, sunuculuğun yanı sıra oyunculukla da izleyici karşısına çıktı. “Ah Polis Olsam”, “Kuş Dili”, “Gemilerde Talim Var” ve “Yalancı Romantik” gibi dizilerde rol aldı; Sinan Çetin'in yönettiği “Kağıt” filminde de yer aldı.

44 yaşındaki Seğmen, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı acı bir paylaşımla gündeme geldi.