Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Kızı Sude Fenomen Çıktı!
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Ekranların sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, Dünya Kız Çocukları Günü'nde sosyal medyadan kızıyla bir kare paylaştı. Kalpleri ısıtan baba-kız fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni topladı. Paylaşımın ardından herkes aynı şeyi merak etti... Meğer genç isim sosyal medyada çoktan kendi yolunu çizmiş! Üstelik takipçi sayısı da izlenme rakamları da dikkat çekici. Gelin birlikte bakalım!
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Mehmet Yalçınkaya, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızıyla fotoğrafını paylaştı.
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Sude Yalçınkaya'nın sosyal medyadaki yolculuğu YouTube'da başladı.
Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları takipçilerinden tam not alıyor!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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