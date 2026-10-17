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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Kızı Sude Fenomen Çıktı!

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Kızı Sude Fenomen Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 12:06
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Ekranların sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, Dünya Kız Çocukları Günü'nde sosyal medyadan kızıyla bir kare paylaştı. Kalpleri ısıtan baba-kız fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni topladı. Paylaşımın ardından herkes aynı şeyi merak etti... Meğer genç isim sosyal medyada çoktan kendi yolunu çizmiş! Üstelik takipçi sayısı da izlenme rakamları da dikkat çekici. Gelin birlikte bakalım!

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Mehmet Yalçınkaya, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızıyla fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızıyla fotoğrafını paylaştı.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Kızı Sude Yalçınkaya ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan ünlü şefin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yalçınkaya, baba-kız karesine şu notu düştü:

“Rabbim hepimizin evlatlarına sağlık, mutluluk ve huzur versin.”

Sude Yalçınkaya'nın sosyal medyadaki yolculuğu YouTube'da başladı.

Sude Yalçınkaya'nın sosyal medyadaki yolculuğu YouTube'da başladı.

Yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan Sude Yalçınkaya, yıllar önce YouTube'da yayımladığı videolarla tanınmaya başladı. Aradan geçen yıllarda sosyal medya içeriklerini sürdürmeye devam eden genç isim, özellikle kısa videolarıyla ilgi görüyor.

Paylaştığı Reels içerikleri bir milyondan fazla izlenmeye ulaşarak Sude'nin sosyal medyadaki görünürlüğünü artırıyor.

Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları takipçilerinden tam not alıyor!

Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları takipçilerinden tam not alıyor!

Sude Yalçınkaya'nın sosyal medya paylaşımlarında güzelliği de takipçilerinin dikkatini çekiyor. Fotoğraflarına çok sayıda yorum geliyor.

Babası Mehmet Yalçınkaya ile bazı programlarda izleyici karşısına da çıkan genç isim, Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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