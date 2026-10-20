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Murat Ağırel'in Tutuklanmasının Ardından Dilan Polat'tan Dikkat Çeken Paylaşım

Murat Ağırel'in Tutuklanmasının Ardından Dilan Polat'tan Dikkat Çeken Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 09:28
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Gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Kararın ardından, geçmişte Ağırel'le haber ve açıklamalar sebebiyle karşı karşıya gelen Dilan Polat'ın paylaşımı dikkat çekti. Polat, yayımladığı videoda “İlahi adalet” ve “karma” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Ağırel'in adını vermese de sözleri, geçmişte yaşananları yeniden hatırlattı. İşte tutuklama süreci, Polat ailesiyle Ağırel arasındaki tartışmalar ve son paylaşımın detayları...

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Gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine ilişkin soruşturmada tutuklandı.

Gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine ilişkin soruşturmada tutuklandı.

Araştırma dosyaları, kitapları ve Cumhuriyet gazetesindeki yazılarıyla tanınan Murat Ağırel, 19 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ağırel'in yanı sıra Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı; iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddialarına dayanıyor. 

Dosyada, iki Alman vatandaşının Sarıgül ailesine ilişkin bilgi ve belgeleri Ağırel'e ulaştırdıkları, daha sonra tehdit edildiklerini öne sürdükleri aktarılıyor. Bunlar soruşturma kapsamında değerlendirilen iddialar. 

Ağırel, daha önce fon iddialarına ilişkin açıklamaları nedeniyle yürütülen ayrı bir süreçte ev hapsindeydi. Bu tedbir devam ederken 16 Ekim'de yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Murat Ağırel ile Dilan Polat'ın geçmişi, Polat ailesine yönelik soruşturmanın gündemde olduğu günlere uzanıyor.

Murat Ağırel ile Dilan Polat'ın geçmişi, Polat ailesine yönelik soruşturmanın gündemde olduğu günlere uzanıyor.

Dilan ve Engin Polat'ın lüks yaşamları üzerinden başlayan tartışmalar, haklarındaki mali suç iddialarıyla birlikte uzun süre gündemden düşmemişti. Murat Ağırel de bu süreçte çift hakkındaki iddiaları ve dosyaya yansıyan bilgileri haberlerinde, televizyon yayınlarında ve köşe yazılarında ele alan isimler arasındaydı.

Ağırel'in Polat ailesine yönelik en dikkat çeken çıkışlarından biri ise tahliye kararlarının ardından geldi. Eylül 2024'te “Özür dilerim” başlıklı bir yazı kaleme alan gazeteci, vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar adına ironik bir özür dilemiş ve tahliyeleri eleştirmişti. Bu yazı, Ağırel'in Polat çiftinin yargı sürecine ilişkin tutumunu açıkça ortaya koymuştu. Burada söz konusu olan, çift hakkındaki iddialar ve bu iddialara ilişkin gazetecilik faaliyetleriydi; suçlamaları kesinleşmiş hüküm gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Ağırel'in tutuklanmasının ardından Dilan Polat'ın “İlahi adalet, karma” sözleri dikkat çekti.

Ağırel'in tutuklanmasının ardından Dilan Polat'ın “İlahi adalet, karma” sözleri dikkat çekti.

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü paylaşımda “Eh be yüce Allah'ım... İlahi adalet, karma... Her şey dönüyor dolaşıyor” ifadelerini kullandı. Polat'ın “Kimsenin canını yakmayın, benim canımı hiç yakmayın” sözleri de paylaşımda yer aldı.

Ağırel'in tutuklanmasının ardından gelen bu açıklama, ikili arasında geçmişte yaşanan tartışmalarla birlikte dikkat çekti. Ancak Polat'ın aktarılan sözlerinde Murat Ağırel'in adı geçmiyor. Bu nedenle paylaşımı doğrudan gazeteciye yönelik bir açıklama olarak kesinleştirmek mümkün değil. Polat'ın “ilahi adalet” ve “karma” vurgusu, geçmişte Ağırel'in Polat ailesi hakkında yaptığı açıklamaları yeniden hatırlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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