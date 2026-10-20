Murat Ağırel'in Tutuklanmasının Ardından Dilan Polat'tan Dikkat Çeken Paylaşım

Dilan ve Engin Polat'ın lüks yaşamları üzerinden başlayan tartışmalar, haklarındaki mali suç iddialarıyla birlikte uzun süre gündemden düşmemişti. Murat Ağırel de bu süreçte çift hakkındaki iddiaları ve dosyaya yansıyan bilgileri haberlerinde, televizyon yayınlarında ve köşe yazılarında ele alan isimler arasındaydı.

Ağırel'in Polat ailesine yönelik en dikkat çeken çıkışlarından biri ise tahliye kararlarının ardından geldi. Eylül 2024'te “Özür dilerim” başlıklı bir yazı kaleme alan gazeteci, vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar adına ironik bir özür dilemiş ve tahliyeleri eleştirmişti. Bu yazı, Ağırel'in Polat çiftinin yargı sürecine ilişkin tutumunu açıkça ortaya koymuştu. Burada söz konusu olan, çift hakkındaki iddialar ve bu iddialara ilişkin gazetecilik faaliyetleriydi; suçlamaları kesinleşmiş hüküm gibi değerlendirmemek gerekiyor.