Murat Ağırel'in Tutuklanmasının Ardından Dilan Polat'tan Dikkat Çeken Paylaşım
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Gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Kararın ardından, geçmişte Ağırel'le haber ve açıklamalar sebebiyle karşı karşıya gelen Dilan Polat'ın paylaşımı dikkat çekti. Polat, yayımladığı videoda “İlahi adalet” ve “karma” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Ağırel'in adını vermese de sözleri, geçmişte yaşananları yeniden hatırlattı. İşte tutuklama süreci, Polat ailesiyle Ağırel arasındaki tartışmalar ve son paylaşımın detayları...
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Gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine ilişkin soruşturmada tutuklandı.
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Murat Ağırel ile Dilan Polat'ın geçmişi, Polat ailesine yönelik soruşturmanın gündemde olduğu günlere uzanıyor.
Ağırel'in tutuklanmasının ardından Dilan Polat'ın “İlahi adalet, karma” sözleri dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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