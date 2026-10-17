Acı Detay: Samar Dadgar'ın 3 Yaşındaki Yeğeni Liam'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Samar Dadgar, yeni paylaşımında küçük Liam'ın talihsiz bir havuz kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kendisine ulaşmaya çalışanlara da teşekkür eden tasarımcı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Liam'ımızı talihsiz bir havuz kazasında kaybettik. Bu süreçte mesaj atan, arayan, bizi merak eden, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnanın insan bazen nefes almaktan bile utanıyor.”

Yaşadığı üzüntü nedeniyle telefonlara ve mesajlara yanıt verecek gücü bulamadığını belirten Dadgar, ailesiyle Liam'ın anısını yaşatmak için bir araya geldiklerini de anlattı:

“Bugün Liam'ımızın anısına bir araya geldik. Ondan bize kalan en kıymetli izlerle, güzel hatırasını sevgiyle andık.”

Dadgar, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı.