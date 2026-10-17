Acı Detay: Samar Dadgar'ın 3 Yaşındaki Yeğeni Liam'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu!
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amar Dadgar'dan yeni bir açıklama geldi. Özcan Deniz'in eşi, geçtiğimiz günlerde üç yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiklerini duyurmuştu. Acısını sosyal medya hesabından paylaşan Dadgar, o günlerde kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını söylemişti. Ailesiyle birlikte yas tutan tasarımcı, bu kez yeğeninin ölüm nedenini açıkladı. Liam'ı talihsiz bir havuz kazasında kaybettiklerini belirten Dadgar, kendilerine destek olanlara da teşekkür etti.
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Samar Dadgar, üç yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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2. Yeğenini havuz kazasında kaybettiğini açıklayan Dadgar, “İnsan bazen nefes almaktan bile utanıyor” dedi.
O paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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