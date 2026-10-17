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Acı Detay: Samar Dadgar'ın 3 Yaşındaki Yeğeni Liam'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Acı Detay: Samar Dadgar'ın 3 Yaşındaki Yeğeni Liam'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 15:33
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amar Dadgar'dan yeni bir açıklama geldi. Özcan Deniz'in eşi, geçtiğimiz günlerde üç yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiklerini duyurmuştu. Acısını sosyal medya hesabından paylaşan Dadgar, o günlerde kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını söylemişti. Ailesiyle birlikte yas tutan tasarımcı, bu kez yeğeninin ölüm nedenini açıkladı. Liam'ı talihsiz bir havuz kazasında kaybettiklerini belirten Dadgar, kendilerine destek olanlara da teşekkür etti.

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Samar Dadgar, üç yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Samar Dadgar, üç yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'le evli olan İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde ailesinden gelen acı haberle sarsıldı. Henüz üç yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybeden Dadgar, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

Dadgar, ilk açıklamasında “Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim” ifadelerini kullandı.

O paylaşımında ölüm nedenine ilişkin ayrıntı vermeyen Dadgar, ailesiyle birlikte yaşadığı kaybın ardından bir süre sonra yeniden açıklama yaptı. Bu kez hem Liam'ı nasıl kaybettiklerini anlattı hem de zor günlerinde yanlarında olanlara seslendi.

2. Yeğenini havuz kazasında kaybettiğini açıklayan Dadgar, “İnsan bazen nefes almaktan bile utanıyor” dedi.

2. Yeğenini havuz kazasında kaybettiğini açıklayan Dadgar, “İnsan bazen nefes almaktan bile utanıyor” dedi.

Samar Dadgar, yeni paylaşımında küçük Liam'ın talihsiz bir havuz kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kendisine ulaşmaya çalışanlara da teşekkür eden tasarımcı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Liam'ımızı talihsiz bir havuz kazasında kaybettik. Bu süreçte mesaj atan, arayan, bizi merak eden, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnanın insan bazen nefes almaktan bile utanıyor.”

Yaşadığı üzüntü nedeniyle telefonlara ve mesajlara yanıt verecek gücü bulamadığını belirten Dadgar, ailesiyle Liam'ın anısını yaşatmak için bir araya geldiklerini de anlattı:

“Bugün Liam'ımızın anısına bir araya geldik. Ondan bize kalan en kıymetli izlerle, güzel hatırasını sevgiyle andık.”

Dadgar, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı.

O paylaşım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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