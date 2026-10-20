Oyuncu Serhan Onat ile Stilist Merve Küsmenoğlu'nun Düğününe Ünlü İsimler Akın Etti!

Serhan Onat ile stilist Merve Küsmenoğlu, yıllardır devam eden birlikteliklerinde evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz yıl nişanlanan çift, bu kez aileleri ve dostlarının eşliğinde mutluluklarını kutladı. Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından evlenen ikilinin töreninden kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftin nikah şahidi olan Bestemsu Özdemir, bu özel günde yanlarında yer alan yakın arkadaşlarındandı. Nikah haberini paylaştığı fotoğrafla duyuran Özdemir, düğünde de çifti yalnız bırakmadı. Böylece nikah masasındaki mutluluk, dostlarının da katıldığı düğün eğlencesiyle devam etti.