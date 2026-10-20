Oyuncu Serhan Onat ile Stilist Merve Küsmenoğlu'nun Düğününe Ünlü İsimler Akın Etti!
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Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu, dokuz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
Oyunculuk kariyerinin ardından Survivor 2026'da da izleyici karşısına çıkan Onat'ın düğünü, ünlü dostlarını bir araya getirdi. Çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın arkadaşları ortak oldu. Gecenin sürprizlerinden biri ise Cansel Elçin'in temsili nikah memurluğunu üstlenmesiydi. Bestemsu Özdemir'den Keremcem'e pek çok tanıdık ismin katıldığı düğünden renkli anlar paylaşıldı.
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Serhan Onat'ı önce dizilerde, ardından Survivor parkurlarında izledik.
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Dokuz yıllık sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile evlenen Onat, uzun soluklu ilişkisini nikah masasına taşıdı.
Düğünde ünlü dostları bir araya geldi, Cansel Elçin temsili nikah memuru oldu.
9 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu çiftinin mutlu günlerine şahitlik eden ünlü isimler, gecede adeta şıklık yarışına girdiler.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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