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Oyuncu Serhan Onat ile Stilist Merve Küsmenoğlu'nun Düğününe Ünlü İsimler Akın Etti!

Oyuncu Serhan Onat ile Stilist Merve Küsmenoğlu'nun Düğününe Ünlü İsimler Akın Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 11:31
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Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu, dokuz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. 

Oyunculuk kariyerinin ardından Survivor 2026'da da izleyici karşısına çıkan Onat'ın düğünü, ünlü dostlarını bir araya getirdi. Çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın arkadaşları ortak oldu. Gecenin sürprizlerinden biri ise Cansel Elçin'in temsili nikah memurluğunu üstlenmesiydi. Bestemsu Özdemir'den Keremcem'e pek çok tanıdık ismin katıldığı düğünden renkli anlar paylaşıldı.

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Serhan Onat'ı önce dizilerde, ardından Survivor parkurlarında izledik.

Serhan Onat'ı önce dizilerde, ardından Survivor parkurlarında izledik.

Oyunculuk eğitimi alan Serhan Onat, televizyon yolculuğunda birbirinden farklı yapımlarla izleyici karşısına çıktı. “Muhteşem Yüzyıl” kadrosunda yer alan oyuncu, özellikle “Bodrum Masalı”nda canlandırdığı Uzay karakteriyle dikkat çekti. “Meryem”, “Akıncı” ve “Kendi Düşen Ağlamaz” da kariyerinde yer alan diziler arasındaydı. 

Onat, 2026 yılında ise dizi setlerinden farklı bir deneyime adım atarak Survivor'a katıldı. Bu kez bir karakteri canlandırmak için değil, parkurlarda mücadele etmek için ekran karşısındaydı. Oyunculuğunun ardından yarışmayla da gündeme gelen Onat'tan bu kez özel hayatına ilişkin güzel bir haber geldi.

Dokuz yıllık sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile evlenen Onat, uzun soluklu ilişkisini nikah masasına taşıdı.

Dokuz yıllık sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile evlenen Onat, uzun soluklu ilişkisini nikah masasına taşıdı.

Serhan Onat ile stilist Merve Küsmenoğlu, yıllardır devam eden birlikteliklerinde evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz yıl nişanlanan çift, bu kez aileleri ve dostlarının eşliğinde mutluluklarını kutladı. Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından evlenen ikilinin töreninden kareler de sosyal medyada paylaşıldı. 

Çiftin nikah şahidi olan Bestemsu Özdemir, bu özel günde yanlarında yer alan yakın arkadaşlarındandı. Nikah haberini paylaştığı fotoğrafla duyuran Özdemir, düğünde de çifti yalnız bırakmadı. Böylece nikah masasındaki mutluluk, dostlarının da katıldığı düğün eğlencesiyle devam etti.

Düğünde ünlü dostları bir araya geldi, Cansel Elçin temsili nikah memuru oldu.

Düğünde ünlü dostları bir araya geldi, Cansel Elçin temsili nikah memuru oldu.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Cansel Elçin'in çiftin karşısına temsili nikah memuru olarak geçmesiydi. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la düğüne katılan Elçin, bu kez oyunculuğunu arkadaşlarının düğününe taşıdı. Bestemsu Özdemir de nikah şahidi olarak çiftin yanında yer aldı. Elçin'in üstlendiği bu rol, düğünün eğlenceli anları arasına girdi. 

Davetliler arasında Keremcem, Kubilay Aka, Hande Doğandemir, Serra Pirinç, Zeynep Alkan, Sahra Şaş ve Sercan Yıldırım da vardı. Keremcem'in mikrofon başına geçerek şarkı söylediği gecede, çiftin yakın çevresinden pek çok isim mutluluklarına ortak oldu. Düğüne katılan ünlülerin muhabirlerle yaptığı sohbetler de geceye dair paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

9 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu çiftinin mutlu günlerine şahitlik eden ünlü isimler, gecede adeta şıklık yarışına girdiler.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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