Azerbaycan'daki Başörtüsü Paylaşımına Beğenisiyle Tepki Çeken Nesrin Cavadzade'den Açıklama!

Instagram hesabından “Kamuoyuna açıklama” başlığıyla bir metin paylaşan Nesrin Cavadzade, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde sosyal medya üzerinden şahsımı hedef alan, gerçek dışı ithamlarla yürütülen karalama kampanyasını dikkatle takip ediyorum.

Öncelikle herkes şunu bilmelidir ki hiç kimsenin benim Türklüğümü, Müslümanlığımı veya inançlara duyduğum saygıyı sorgulamaya haddi yoktur.

Bir paylaşımı beğenmiş olmam üzerinden şahsıma ait olmayan düşüncelerin bana mal edilmesini, eleştiri sınırlarını aşan hakaretleri ve kişilik haklarıma yönelik saldırıları kabul etmiyorum.

Bu süreçte hakaret ve kişilik hakkı ihlali niteliğindeki paylaşımlara ilişkin deliller tespit edilmiş, konu tüm hukuki ve cezai boyutlarıyla avukatlarıma devredilmiştir. Sorumlularla Türk yargısı önünde hesaplaşacağım.

Ayrıca bu süreç sonunda hükmedilecek ve tahsil edilecek tüm tazminatları, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla [Darüşşafaka Cemiyeti'ne / Türk Eğitim Vakfı'na] bağışlayacağımı kamuoyuna bildiririm.

Kimliğim, inancım ve değerlerim üzerinden yürütülen hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim.”