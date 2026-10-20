Azerbaycan'daki Başörtüsü Paylaşımına Beğenisiyle Tepki Çeken Nesrin Cavadzade'den Açıklama!
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Nesrin Cavadzade, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımların ardından açıklama yaptı. Bir paylaşımı beğenmesi üzerinden kendisine ait olmayan düşüncelerin kendisine mal edildiğini belirten oyuncu, hakaret ve kişilik haklarına yönelik saldırılara tepki gösterdi. Konuyu avukatlarına devrettiğini duyuran Cavadzade, hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Oyuncu, süreç sonunda hükmedilecek ve tahsil edilecek tazminatları da çocukların eğitimine bağışlayacağını belirtti. Açıklamasını ise “Hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim” sözleriyle tamamladı.
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Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medyada kendisini hedef alan yorumlara verdiği yanıtla gündemde.
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“Kimliğim, inancım ve değerlerim üzerinden yürütülen hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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