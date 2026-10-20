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Azerbaycan'daki Başörtüsü Paylaşımına Beğenisiyle Tepki Çeken Nesrin Cavadzade'den Açıklama!

Azerbaycan'daki Başörtüsü Paylaşımına Beğenisiyle Tepki Çeken Nesrin Cavadzade'den Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 11:01
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Nesrin Cavadzade, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımların ardından açıklama yaptı. Bir paylaşımı beğenmesi üzerinden kendisine ait olmayan düşüncelerin kendisine mal edildiğini belirten oyuncu, hakaret ve kişilik haklarına yönelik saldırılara tepki gösterdi. Konuyu avukatlarına devrettiğini duyuran Cavadzade, hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Oyuncu, süreç sonunda hükmedilecek ve tahsil edilecek tazminatları da çocukların eğitimine bağışlayacağını belirtti. Açıklamasını ise “Hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim” sözleriyle tamamladı.

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Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medyada kendisini hedef alan yorumlara verdiği yanıtla gündemde.

Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medyada kendisini hedef alan yorumlara verdiği yanıtla gündemde.

“Bizim Hikaye”, “Yasak Elma” ve “Üç Kuruş” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Oyuncu, son olarak bir paylaşımı beğenmesinin ardından kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklama yayımladı. Beğenisi üzerinden kendisine ait olmayan düşüncelerin kendisine mal edildiğini söyleyen Cavadzade, eleştiri sınırını aşan paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

“Kimliğim, inancım ve değerlerim üzerinden yürütülen hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim.”

“Kimliğim, inancım ve değerlerim üzerinden yürütülen hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim.”

Instagram hesabından “Kamuoyuna açıklama” başlığıyla bir metin paylaşan Nesrin Cavadzade, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde sosyal medya üzerinden şahsımı hedef alan, gerçek dışı ithamlarla yürütülen karalama kampanyasını dikkatle takip ediyorum.

Öncelikle herkes şunu bilmelidir ki hiç kimsenin benim Türklüğümü, Müslümanlığımı veya inançlara duyduğum saygıyı sorgulamaya haddi yoktur.

Bir paylaşımı beğenmiş olmam üzerinden şahsıma ait olmayan düşüncelerin bana mal edilmesini, eleştiri sınırlarını aşan hakaretleri ve kişilik haklarıma yönelik saldırıları kabul etmiyorum.

Bu süreçte hakaret ve kişilik hakkı ihlali niteliğindeki paylaşımlara ilişkin deliller tespit edilmiş, konu tüm hukuki ve cezai boyutlarıyla avukatlarıma devredilmiştir. Sorumlularla Türk yargısı önünde hesaplaşacağım.

Ayrıca bu süreç sonunda hükmedilecek ve tahsil edilecek tüm tazminatları, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla [Darüşşafaka Cemiyeti'ne / Türk Eğitim Vakfı'na] bağışlayacağımı kamuoyuna bildiririm.

Kimliğim, inancım ve değerlerim üzerinden yürütülen hiçbir itibarsızlaştırma çabasına boyun eğmeyeceğim.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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