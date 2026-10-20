Bir Kareye Bu Kadarı Fazla: Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Birlikte Pozu Gündemi Salladı
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İki ayrı dizide başrol oynasalar da aynı kareye girdiklerinde dikkatleri toplamaları kaçınılmaz! Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez bir düğünde bir araya geldi. Uzun yıllardır dostluklarıyla da tanınan iki oyuncu, yan yana poz verdi. Takım elbiseleriyle objektife gülümseyen ikilinin fotoğrafı, haklarındaki küslük iddialarını da yeniden hatırlattı. Bizim gözümüz ise bu karedeki şıklıklarına ve yakışıklılıklarına takıldı!
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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ekranların en sevilen başrollerinden.
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İkilinin buluşma adresi Itır Esen ile Engin Aykanat'ın düğünü oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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