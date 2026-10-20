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Bir Kareye Bu Kadarı Fazla: Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Birlikte Pozu Gündemi Salladı

Bir Kareye Bu Kadarı Fazla: Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Birlikte Pozu Gündemi Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 12:58
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İki ayrı dizide başrol oynasalar da aynı kareye girdiklerinde dikkatleri toplamaları kaçınılmaz! Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez bir düğünde bir araya geldi. Uzun yıllardır dostluklarıyla da tanınan iki oyuncu, yan yana poz verdi. Takım elbiseleriyle objektife gülümseyen ikilinin fotoğrafı, haklarındaki küslük iddialarını da yeniden hatırlattı. Bizim gözümüz ise bu karedeki şıklıklarına ve yakışıklılıklarına takıldı!

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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ekranların en sevilen başrollerinden.

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ekranların en sevilen başrollerinden.

Bir tarafta “Adını Feriha Koydum”un Emir'i, “Medcezir”in Yaman'ı ve “İçerde”nin Sarp'ı Çağatay Ulusoy... Diğer tarafta “Aşk-ı Memnu”nun Behlül'ü, “Kuzey Güney”in Kuzey'i ve “Aile”nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ... İki oyuncu da yıllar içinde farklı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer etti.

Oyunculuklarının yanında tarzları ve yakışıklılıklarıyla da dikkat çeken ikilinin ortak noktalarından biri de uzun yıllara dayanan dostlukları. Birlikte çıktıkları tatillerden balık tuttukları anlara kadar pek çok kareyle hatırladığımız Ulusoy ve Tatlıtuğ, bu kez takım elbiseleriyle yan yanaydı.

İkilinin buluşma adresi Itır Esen ile Engin Aykanat'ın düğünü oldu.

İkilinin buluşma adresi Itır Esen ile Engin Aykanat'ın düğünü oldu.

Paris'teki nikahlarının ardından İstanbul'da düğün yapan Itır Esen ile Engin Aykanat, yakınlarını ve sanat dünyasından dostlarını bir araya getirdi. Çağatay Ulusoy'un nikah şahidi olduğu gecede Kıvanç Tatlıtuğ da eşi Başak Dizer'le birlikte yer aldı. Devrim Özkan ve Mert Koç'un da katıldığı düğünde Serdar Ortaç sahne aldı.

Geceden paylaşılan kareler arasında Ulusoy ile Tatlıtuğ'un birlikte verdiği poz da vardı. Zaman zaman haklarında küslük iddiaları ortaya atılan iki oyuncunun yan yana görüntülenmesi dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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