Bir Kareye Bu Kadarı Fazla: Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Birlikte Pozu Gündemi Salladı

Bir tarafta “Adını Feriha Koydum”un Emir'i, “Medcezir”in Yaman'ı ve “İçerde”nin Sarp'ı Çağatay Ulusoy... Diğer tarafta “Aşk-ı Memnu”nun Behlül'ü, “Kuzey Güney”in Kuzey'i ve “Aile”nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ... İki oyuncu da yıllar içinde farklı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer etti.

Oyunculuklarının yanında tarzları ve yakışıklılıklarıyla da dikkat çeken ikilinin ortak noktalarından biri de uzun yıllara dayanan dostlukları. Birlikte çıktıkları tatillerden balık tuttukları anlara kadar pek çok kareyle hatırladığımız Ulusoy ve Tatlıtuğ, bu kez takım elbiseleriyle yan yanaydı.