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Pelin Karahan Çocukken Yaşadığı Kazayı ve Ardından Yaşadığı Travmayı Anlattı!

Pelin Karahan Çocukken Yaşadığı Kazayı ve Ardından Yaşadığı Travmayı Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 13:50
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Pelin Karahan, bu kez çocukluğundan taşıdığı acı bir anıyı paylaştı. Oyuncu, küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında anneannesini kaybettiğini anlattı. Kendisinin de yüzünden yaralandığı kazanın ardından okula dönüşü ise başka bir üzüntüyü beraberinde getirmişti. Yüzündeki dikişler nedeniyle arkadaşlarının kırıcı sözleriyle karşılaşan Karahan, yaşadığı zorbalığı aktardı. Oyuncunun anlattıkları, çocukken duyulan sözlerin yıllar sonra bile nasıl hatırlanabildiğini gösterdi.

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Pelin Karahan'ı önce Kavak Yelleri'nin Aslı'sı, ardından Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı olarak izledik.

Pelin Karahan'ı önce Kavak Yelleri'nin Aslı'sı, ardından Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı olarak izledik.

Bir dönemin gençlik dizisi “Kavak Yelleri”nde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Pelin Karahan, ardından “Muhteşem Yüzyıl”la bambaşka bir hikayeye geçti. Mihrimah Sultan rolüyle dönem dizisinde izlediğimiz oyuncu, kariyerinde “Yeter” ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” gibi yapımlarda da yer aldı.

Ekranlarda farklı karakterlerle karşımıza çıkan Karahan, bu kez kendi çocukluğuna dair konuştu. Oyuncunun anlattığı trafik kazası ve sonrasında okulda yaşadıkları, hayatının küçük yaşta karşılaştığı zorlu bir dönemine ışık tuttu.

Karahan, anneannesini kaybettiği kazanın ardından okula döndüğünde, yüzündeki dikişler nedeniyle zorbalığa uğradığını anlattı.

Pelin Karahan, çocukken geçirdiği kazadan bahsederken “Ben çocukken geçirdiğim trafik kazasında anneannemi kaybettim” dedi. Kendisinin de yüzünden yaralandığı bu olayın ardından okulda duyduğu sözleri ise şöyle aktardı:

“Okula döndüğümde yüzümde çok dikiş olduğu için bana ‘Sen canavara benziyorsun’ demişlerdi.”

Bir yandan anneannesinin kaybını yaşarken diğer yandan görünüşü üzerinden kırıcı sözlerle karşılaşan oyuncu, çocukluk anısının izlerini yıllar sonra da hatırladığını anlattı. Karahan, 35-36 yaşlarında katıldığı ve kendi ifadesiyle “bilinçaltı terapisi” olarak adlandırdığı bir süreçte de bu anısından söz ettiğini belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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