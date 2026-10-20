Pelin Karahan Çocukken Yaşadığı Kazayı ve Ardından Yaşadığı Travmayı Anlattı!

Bir dönemin gençlik dizisi “Kavak Yelleri”nde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Pelin Karahan, ardından “Muhteşem Yüzyıl”la bambaşka bir hikayeye geçti. Mihrimah Sultan rolüyle dönem dizisinde izlediğimiz oyuncu, kariyerinde “Yeter” ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” gibi yapımlarda da yer aldı.

Ekranlarda farklı karakterlerle karşımıza çıkan Karahan, bu kez kendi çocukluğuna dair konuştu. Oyuncunun anlattığı trafik kazası ve sonrasında okulda yaşadıkları, hayatının küçük yaşta karşılaştığı zorlu bir dönemine ışık tuttu.