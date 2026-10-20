Pelin Karahan Çocukken Yaşadığı Kazayı ve Ardından Yaşadığı Travmayı Anlattı!
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Pelin Karahan, bu kez çocukluğundan taşıdığı acı bir anıyı paylaştı. Oyuncu, küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında anneannesini kaybettiğini anlattı. Kendisinin de yüzünden yaralandığı kazanın ardından okula dönüşü ise başka bir üzüntüyü beraberinde getirmişti. Yüzündeki dikişler nedeniyle arkadaşlarının kırıcı sözleriyle karşılaşan Karahan, yaşadığı zorbalığı aktardı. Oyuncunun anlattıkları, çocukken duyulan sözlerin yıllar sonra bile nasıl hatırlanabildiğini gösterdi.
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Pelin Karahan'ı önce Kavak Yelleri'nin Aslı'sı, ardından Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı olarak izledik.
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Karahan, anneannesini kaybettiği kazanın ardından okula döndüğünde, yüzündeki dikişler nedeniyle zorbalığa uğradığını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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