Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Belkıs Dilligil'in Kızı da Oyuncu Çıktı!
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Belkıs Dilligil'in ailesine dair dikkat çeken bir detay yeniden gündemde. Sabah'ın haberine göre usta sanatçının kızı da annesinin izinden giderek oyunculuğu seçti ve ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Peki Belkıs Dilligil kimdi, kızı Çiçek Dilligil'in hikâyesi nasıl başladı? Gelin, Dilligil ailesine birlikte bakalım!
Kaynak: Sabah
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Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı isimlerden biriydi.
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Belkıs Dilligil, 1956'da tiyatro oyuncusu Avni Dilligil ile evlendi.
Çiçek Dilligil, sahne içinde yetişti ve annesinin izinden gitti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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