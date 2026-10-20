article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Belkıs Dilligil'in Kızı da Oyuncu Çıktı!

Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Belkıs Dilligil'in Kızı da Oyuncu Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 14:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Belkıs Dilligil'in ailesine dair dikkat çeken bir detay yeniden gündemde. Sabah'ın haberine göre usta sanatçının kızı da annesinin izinden giderek oyunculuğu seçti ve ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Peki Belkıs Dilligil kimdi, kızı Çiçek Dilligil'in hikâyesi nasıl başladı? Gelin, Dilligil ailesine birlikte bakalım!

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı isimlerden biriydi.

Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı isimlerden biriydi.

Türk sinemasının efsane tiyatro ve sinema oyuncularından Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı simalar arasında yer alıyordu. Geride çok sayıda film bırakan sanatçı, 1995'te 66 yaşında hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre Dilligil, hafızalara kazınan isimlerden biri olarak Yeşilçam'ın unutulmazları arasında anılmaya devam ediyor.

Belkıs Dilligil, 1956'da tiyatro oyuncusu Avni Dilligil ile evlendi.

Belkıs Dilligil, 1956'da tiyatro oyuncusu Avni Dilligil ile evlendi.

Belkıs Dilligil, 1956'da Türk Tiyatrosu'nun kabul edilen isimlerinden Avni Dilligil ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden Rahmi ve Çiçek adında iki çocukları oldu.

Sanat dünyasının içinde büyüyen aile, tiyatro ve sinema ile iç içe bir hayat sürdü.

Çiçek Dilligil, sahne içinde yetişti ve annesinin izinden gitti.

Çiçek Dilligil, sahne içinde yetişti ve annesinin izinden gitti.

Çiçek Dilligil, 5 Haziran 1969 doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu.

Sanatçı Bora Öztoprak ile evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Tiyatrodan çok rol aldığı sinema ve dizilerle tanındı. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın