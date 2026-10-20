Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Belkıs Dilligil'in Kızı da Oyuncu Çıktı!

Çiçek Dilligil, 5 Haziran 1969 doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu.

Sanatçı Bora Öztoprak ile evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Tiyatrodan çok rol aldığı sinema ve dizilerle tanındı. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapıyor.