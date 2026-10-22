Zamanında Soylulara Sunuluyordu: Zenginlerin Şifa Deposu Olan Sebzenin İçinde Yok Yok

Mor patatesin, normal patatese kıyasla 10 kat daha fazla antioksidan içerdiği öne sürülüyor. Düşük glisemik indeksli olduğu ve kan şekerini aniden yükseltmediği belirtiliyor. Küçük bir 2014 çalışmasında mor patatesin glisemik indeksi 77, beyaz patatesin ise 93 olarak ölçüldü. Düzenli tüketiminin damar esnekliğini artırıp yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olduğu da öne sürülüyor. Yüksek tansiyonu olan kişiler üzerinde yapılan dört haftalık bir çalışmada, mor patates tüketenlerin tansiyon değerlerinde düşüş gözlendi. Mor patatesler ayrıca lif, potasyum, C vitamini ile B3 ve B6 vitaminleri açısından zengin.