Zamanında Soylulara Sunuluyordu: Zenginlerin Şifa Deposu Olan Sebzenin İçinde Yok Yok
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Zenginlerin şifa deposu olarak anılan mor patatesin hasadı Niğde ve Nevşehir'de başladı. Kabuğundan içine kadar mor ve eflatun renkte olan ürünün, İnka medeniyetinde soylulara sunulan bir yiyecek olduğu aktarılıyor. Kilosu 300 liradan satılan patates, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor.
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Kabuğundan içine kadar mor ve eflatun renkteki patates, rengini antosiyanin pigmentinden alıyor.
Güney Amerika'daki İnka medeniyetinde kraliyet yiyeceği sayılan patates, bugün koli koli 81 ile sevk ediliyor.
Mor patatesin antioksidan zenginliği ile kan şekeri ve tansiyona etkileri öne çıkarılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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