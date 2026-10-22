article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zamanında Soylulara Sunuluyordu: Zenginlerin Şifa Deposu Olan Sebzenin İçinde Yok Yok

Zamanında Soylulara Sunuluyordu: Zenginlerin Şifa Deposu Olan Sebzenin İçinde Yok Yok

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 20:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zenginlerin şifa deposu olarak anılan mor patatesin hasadı Niğde ve Nevşehir'de başladı. Kabuğundan içine kadar mor ve eflatun renkte olan ürünün, İnka medeniyetinde soylulara sunulan bir yiyecek olduğu aktarılıyor. Kilosu 300 liradan satılan patates, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kabuğundan içine kadar mor ve eflatun renkteki patates, rengini antosiyanin pigmentinden alıyor.

Kabuğundan içine kadar mor ve eflatun renkteki patates, rengini antosiyanin pigmentinden alıyor.

Mor patates, dış kabuğundan içine kadar mor ve eflatun renkte. Bu rengi yaban mersini, böğürtlen ve mor lahanada da bulunan antosiyanin pigmentinden alıyor. Ürünün kimyasal katkı kullanılmadan yetiştirildiği belirtiliyor. Niğde ve Nevşehir'de üretilen patates için Kapadokya'nın volkanik topraklarının uygun olduğu ifade ediliyor.

Güney Amerika'daki İnka medeniyetinde kraliyet yiyeceği sayılan patates, bugün koli koli 81 ile sevk ediliyor.

Güney Amerika'daki İnka medeniyetinde kraliyet yiyeceği sayılan patates, bugün koli koli 81 ile sevk ediliyor.

Mor patatesin Güney Amerika'daki And Dağları kökenli bir tür olduğu biliniyor. İnka medeniyetinde 'kraliyet yiyeceği' olarak görüldüğü ve soylulara sunulduğu aktarılıyor. Hasat edilen ürün koli koli paketlenip Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Kilosunun 300 lira olduğu belirtiliyor.

Mor patatesin antioksidan zenginliği ile kan şekeri ve tansiyona etkileri öne çıkarılıyor.

Mor patatesin antioksidan zenginliği ile kan şekeri ve tansiyona etkileri öne çıkarılıyor.

Mor patatesin, normal patatese kıyasla 10 kat daha fazla antioksidan içerdiği öne sürülüyor. Düşük glisemik indeksli olduğu ve kan şekerini aniden yükseltmediği belirtiliyor. Küçük bir 2014 çalışmasında mor patatesin glisemik indeksi 77, beyaz patatesin ise 93 olarak ölçüldü. Düzenli tüketiminin damar esnekliğini artırıp yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olduğu da öne sürülüyor. Yüksek tansiyonu olan kişiler üzerinde yapılan dört haftalık bir çalışmada, mor patates tüketenlerin tansiyon değerlerinde düşüş gözlendi. Mor patatesler ayrıca lif, potasyum, C vitamini ile B3 ve B6 vitaminleri açısından zengin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın