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1 Milyar Yıldır Muğla'da Duruyor: Yürüyüşe Çıkarken Keşfettiler

1 Milyar Yıldır Muğla'da Duruyor: Yürüyüşe Çıkarken Keşfettiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 23:05
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Karya Yürüyüş Topluluğu, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki kırsal Hacıveliler Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Ender Çelik ile birlikte doğa yürüyüşü düzenledi. Dünyanın en yaşlı kayaları arasında gösterilen bölgedeki kaya oluşumlarını ziyaret eden grup, bölgenin jeolojik yapısı hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: İHA

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Grup, Menderes Masifi ve Başparmak Dağları hakkında bilgi alarak bölgedeki kaya oluşumlarını gezdi.

Grup, Menderes Masifi ve Başparmak Dağları hakkında bilgi alarak bölgedeki kaya oluşumlarını gezdi.

Yatağan'ın kırsal Hacıveliler Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüşte grup, Menderes Masifi ve Başparmak Dağları hakkında bilgi aldı. Araştırmacı yazar Tarcan Oğuz, yürüyüş sırasında katılımcılara bölgenin jeolojik yapısı, gözlü gnays kayaları ve mahallenin doğal zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Yöre halkının Oğlan Kayası, Kız Kayası, Mantar Kayası ve Öküz Öldü gibi isimler verdiği mevkiler gezildi.

Yöre halkının Oğlan Kayası, Kız Kayası, Mantar Kayası ve Öküz Öldü gibi isimler verdiği mevkiler gezildi.

Yöre halkının Oğlan Kayası, Kız Kayası, Mantar Kayası ve Öküz Öldü gibi isimler verdiği mevkileri gezen topluluk üyeleri, kayalarla ilgili anlatılan hikayeleri dinledi. Dizi ve film çekimlerine de ev sahipliği yapan alanları gören katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yürüyüşün ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen topluluk üyelerine börek ve ayran ikram edildi.

Yürüyüşün ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen topluluk üyelerine börek ve ayran ikram edildi.

Yürüyüşün ardından mahalle sosyal tesislerinde yöre halkıyla bir araya gelen topluluk üyelerine börek ve ayran ikram edildi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden doğa tutkunları, geçmişten günümüze aktarılan hikayeleri dinlerken, yöre halkının kendi ürettiği ürünleri de tanıdı ve satın alma imkanı buldu.

Gezdikleri alanlarda çevre temizliğinin korunmuş olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren topluluk üyeleri, Mahalle Muhtarı Ender Çelik ve Hacıveliler halkına teşekkür etti. Etkinliğin, Hacıveliler Mahallesi'nin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra doğa yürüyüşü grubu ile yöre halkı arasında gönül bağı kurulmasına da katkı sağladığı belirtildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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