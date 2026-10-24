1 Milyar Yıldır Muğla'da Duruyor: Yürüyüşe Çıkarken Keşfettiler

Yürüyüşün ardından mahalle sosyal tesislerinde yöre halkıyla bir araya gelen topluluk üyelerine börek ve ayran ikram edildi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden doğa tutkunları, geçmişten günümüze aktarılan hikayeleri dinlerken, yöre halkının kendi ürettiği ürünleri de tanıdı ve satın alma imkanı buldu.

Gezdikleri alanlarda çevre temizliğinin korunmuş olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren topluluk üyeleri, Mahalle Muhtarı Ender Çelik ve Hacıveliler halkına teşekkür etti. Etkinliğin, Hacıveliler Mahallesi'nin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra doğa yürüyüşü grubu ile yöre halkı arasında gönül bağı kurulmasına da katkı sağladığı belirtildi.