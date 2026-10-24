1 Milyar Yıldır Muğla'da Duruyor: Yürüyüşe Çıkarken Keşfettiler
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Karya Yürüyüş Topluluğu, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki kırsal Hacıveliler Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Ender Çelik ile birlikte doğa yürüyüşü düzenledi. Dünyanın en yaşlı kayaları arasında gösterilen bölgedeki kaya oluşumlarını ziyaret eden grup, bölgenin jeolojik yapısı hakkında bilgi aldı.
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Kaynak: İHA
Grup, Menderes Masifi ve Başparmak Dağları hakkında bilgi alarak bölgedeki kaya oluşumlarını gezdi.
Yöre halkının Oğlan Kayası, Kız Kayası, Mantar Kayası ve Öküz Öldü gibi isimler verdiği mevkiler gezildi.
Yürüyüşün ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen topluluk üyelerine börek ve ayran ikram edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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