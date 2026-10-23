Yüzlerce Yıllık Ağaç İnşaatın Ortasında Kaldı: Etrafına Kazıklar Çakıldı

Uzun yıllar gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge, kentin denizcilik geçmişinde önemli bir merkez olarak hizmet verdi.

Son yıllarda ise bölgede lüks oteller, alışveriş alanları ve ofislerin yer aldığı büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Bu dönüşümle birlikte inşaat alanlarının ortasında kalan yaşlı ağacın geleceği de merak konusu oldu.