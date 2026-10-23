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Yüzlerce Yıllık Ağaç İnşaatın Ortasında Kaldı: Etrafına Kazıklar Çakıldı

Yüzlerce Yıllık Ağaç İnşaatın Ortasında Kaldı: Etrafına Kazıklar Çakıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 18:32
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İstanbul Beyoğlu'nda Haliç kıyısındaki eski Taşkızak Tersanesi'nde devam eden inşaatın ortasında kalan tek ağaç dikkat çekiyor. Kaç yıllık olduğu bilinmeyen ancak yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağaç, fore kazıklarla koruma altına alındı ve havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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Haliç kıyısındaki inşaatın ortasında tek başına kalan ağaç, fore kazıklarla oluşturulan yaklaşık 100 metrekarelik alanda duruyor.

Haliç kıyısındaki inşaatın ortasında tek başına kalan ağaç, fore kazıklarla oluşturulan yaklaşık 100 metrekarelik alanda duruyor.

Beyoğlu'ndaki eski Taşkızak Tersanesi'nde devam eden inşaatın ortasında, fore kazıklarla oluşturulmuş yaklaşık 100 metrekarelik alanda tek başına kalan ağaç çevredekilerin dikkatini çekiyor.

Çevresinde yükselen yapıların arasında kalan ağacı görenler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Ağaç ayrıca dronla havadan görüntülendi.

Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç statüsünde olup olmadığı bilinmiyor.

Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç statüsünde olup olmadığı bilinmiyor.

Anıt ağaçlar, yaşları, türleri, boyutları veya tarihi değerleri nedeniyle koruma altına alınıyor ve doğal mirasın yanı sıra kültürel değerleriyle de önem taşıyor.

İnşaat alanının ortasında kalan ağacın bu statüde bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

Ağacın bulunduğu eski tersane bölgesi, İstanbul'un denizcilik ve sanayi tarihinde önemli bir yere sahip.

Ağacın bulunduğu eski tersane bölgesi, İstanbul'un denizcilik ve sanayi tarihinde önemli bir yere sahip.

Uzun yıllar gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge, kentin denizcilik geçmişinde önemli bir merkez olarak hizmet verdi.

Son yıllarda ise bölgede lüks oteller, alışveriş alanları ve ofislerin yer aldığı büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Bu dönüşümle birlikte inşaat alanlarının ortasında kalan yaşlı ağacın geleceği de merak konusu oldu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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