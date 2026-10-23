Yüzlerce Yıllık Ağaç İnşaatın Ortasında Kaldı: Etrafına Kazıklar Çakıldı
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Haliç kıyısındaki inşaatın ortasında tek başına kalan ağaç, fore kazıklarla oluşturulan yaklaşık 100 metrekarelik alanda duruyor.
Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç statüsünde olup olmadığı bilinmiyor.
Ağacın bulunduğu eski tersane bölgesi, İstanbul'un denizcilik ve sanayi tarihinde önemli bir yere sahip.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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