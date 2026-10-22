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Kanalizasyon Kuyusundan Hiç Beklenmeyen Çıktı: AFAD Ekipleri 2 Araçla Kurtarabildi

Kanalizasyon Kuyusundan Hiç Beklenmeyen Çıktı: AFAD Ekipleri 2 Araçla Kurtarabildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 23:39
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Eskişehir'de bir sokakta kanalizasyon kuyusuna at düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla at kuyudan çıkarılarak kurtarıldı.

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Kaynak: İHA

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Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen atı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen atı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay, saat 18.15 sıralarında Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta yaşandı. Sokaktaki bir kanalizasyon kuyusuna at düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD'ın nöbetçi ekibi 2 araç ve 5 personelle bölgeye gelerek atı kuyudan çıkardı.

AFAD'ın nöbetçi ekibi 2 araç ve 5 personelle bölgeye gelerek atı kuyudan çıkardı.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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