Kanalizasyon Kuyusundan Hiç Beklenmeyen Çıktı: AFAD Ekipleri 2 Araçla Kurtarabildi
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Eskişehir'de bir sokakta kanalizasyon kuyusuna at düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla at kuyudan çıkarılarak kurtarıldı.
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Kaynak: İHA
Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen atı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
AFAD'ın nöbetçi ekibi 2 araç ve 5 personelle bölgeye gelerek atı kuyudan çıkardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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