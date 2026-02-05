onedio
Tarkan'la Kuliste Buluşan Sevim Emre, Yine Photoshop'un Dozunu Büyük Kaçırdı!

Tarkan'la Kuliste Buluşan Sevim Emre, Yine Photoshop'un Dozunu Büyük Kaçırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2026 - 12:58

Tarkan konserine giden Sevim Emre, yine bitmek bileyen photoshop'larıyla gündeme oturdu. Kuliste fotoğraf çekilen Sevim Emre, Tarkan'ın yanında gencecik kaldı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay, dün gece Tarkan konserindeydi.

Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay, dün gece Tarkan konserindeydi.

Tarkan'ın kendisine seslenmesinin ardından şarkısı 'Hatasız Kul olmaz'ı seslendirmişti. Yanında da biricik aşkı Sevim Evrem Gencebay vardı. 

1978 yılında hayatının aşkı Sevim Emre'yle evlenen Orhan Gencebay, senelerdir dillere destan bir aşk yaşıyor biliyorsunuz. 

İkilinin aşkı çok beğenilirken yaş aldığını asla kabullenmeyen Sevim Emre ise hepimizi sık sık güldürüyor.

81 yaşındaki Sevim Emre, çok uzun bir süredir fotoğraflarına büyük bir photoshop uyguluyor.

81 yaşındaki Sevim Emre, çok uzun bir süredir fotoğraflarına büyük bir photoshop uyguluyor.

Kendisini en az 40 yaş genç gösteren bir filtre kullanan ve çoğu fotoğrafında yüz nakli yaptırmış gibi çıkan Sevim Emre, tüm iyileştirmeleri kendine yapıyor. 

Orhan Gencebay'la çektirdiği fotoğraflarda kendisi 20'lik çıtır gibi dururken Gencebay yaşını birebir yansıtınca haliyle dillere düşüyor...

Bu sefer de Tarkan konserinden pozuyla gündemimizde kendisi.

Bu sefer de Tarkan konserinden pozuyla gündemimizde kendisi.

Tarkan konserinde kulise giden ve hemen pozunu çektiren Sevim Emre, photoshop'unu da ihmal etmedi tabii.

53 yaşındaki Tarkan'ın yanında Tarkan'dan yaşça genç kaldı! Ne diyelim?

Sevim Emre'yi hepimiz böyle kabullendik! Canı ne istiyorsa onu yapsın!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
